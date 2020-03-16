布少明：環球波動 港樓市仍穩

今次疫情中，香港算是相對「穩定」，主要由於香港人曾經歷「SARS之痛」，防疫意識及比其他國家優勝，但儘管本港樓市基調再好，這情况下亦難以獨善其身。短期而言，在恐慌情緒瀰漫下，買家入市心態難免審慎，暫時觀望屬情理之內，相信整體二手交投難以呈現突破。然而，隨着最近樓價持續下調，在加上全球「放水」造就低息大環境，只要叫價吸引，再配合疫情隨時間慢慢消退，屆時買家亦會陸續重投二手市場。

近期陸續有二手減價盤被買家吸納，減價盤按周減少，令由本行統計的「美聯信心指數」回升，指數最新報48.3點，較前一周的45.9點升約5.2%。不過，預期隨着筍盤被市場消化，減價盤將進一步減少，若情况持續，預示樓價或趨向平穩。一手市場方面，在疫市下，仍有不少新盤密密部署加快推盤步伐，如有天水圍區大型新盤亦計劃在今月內開售。筆者認為，樓市在過往約1個多月的「觀望期」內已累積一定購買力；息口持續低企或會令「供平過租」的情况慢慢增加，吸引一批租樓人士加快上車置業。雖則疫情不會在一時三刻內過去，惟疫情始終僅屬「短暫影響」，只要全球疫情開始緩和，市場不安情緒消退，將會爆發對一手、以及二手的置業需求。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]