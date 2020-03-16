經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」

【明報專訊】1月下旬香港出現首宗新冠狀病毒肺炎確診個案，當時人人自危，市民瘋狂搶購口罩及消毒用品，更一度連日用品及糧食也爭奪。那刻大家都自律留在家中避免聚會，社交活動幾乎停頓，食肆及商場人流稀疏。至於地產代理生意更加一池死水，二手交投急挫，全新盤亦暫緩登場，市面各類商業活動均見慘淡！

不過，香港人很快便會適應新環境，加上新冠病毒在港沒有嚴重爆發，因此踏入3月份後形勢便有轉變。港人在抵受了逾一個月的自我隔離後，再也按捺不住，消費及社交活動逐漸恢復。最近筆者外出消費，發現有些食肆的入座率已回復至往日的七八成，有些口碑好的食肆更需預先訂座。樓市方面，最近無論一、二手市場成交量均見好轉，地產代理生意亦出現轉機。根據同事匯報，近日某些業主減價幅度略為吸引，即時引來多台客人排隊睇樓，最終達成交易的買家都要追價加碼，這就是筆者說的「爭崩頭」入市信號。

筆者從事的行業處於樓市最前線，掌握充分及確切的數據，可以避免以一些少數的低價或高價成交去分析市況，故對樓市的看法更能以事實作為依據。今次疫情令港人更注重家居環境及衛生，筆者堅信疫情過後港人買樓及換樓意欲更強，藉以提升居住空間及質素。

此外，目前息口極低、中短期房屋供應十分有限，因此樓價難以下跌，相信疫情受控後，積聚的購買力一觸即發；就正如任何產品只要有競爭，價格就會上升，口罩就是一例，在全城瘋搶下可以炒高幾倍，證明「爭崩頭」就是樓價上升的信號，樓價出現噴射式上升絕不為奇。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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