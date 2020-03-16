陳永傑：美息減完可以再減

新冠肺炎對世界經濟造成嚴重打擊，預計中短期內美息及各國息口一減再減並不稀奇。

美國聯邦儲備局原本在本月19日議息公布結果，按照早前美元利率期貨推測是日減息0.5厘可能性高達100%。豈料聯儲局在本月3日突然以緊急姿態公布減息0.5厘，事件出人意表。減息之後，聯邦基金利率目標範圍下調到1厘至1.25厘。但美元利率期貨又顯示，本月19日聯儲局議息之後，再有一次減息0.5厘，聯邦基金利率目標範圍再下調到0.5厘至0.75厘水平，可能性又是100%，意味聯儲局今年減息多達1厘！無疑利率期貨有時會失準，但也具有一定參考價值。

暗示美國經濟相當嚴峻

美息1個月內劈息1厘，可能暗示美國經濟相當嚴峻，否則不必減息如此重手。美息大幅下滑，意味美元有可能短期見頂回落。最近曾經升至99.8點高位的美元指數，有轉弱迹象，再減息的話將會跌得更深！

而美息低企及美元匯價報跌，將會導致更多人將美元轉投其他資產，住宅等限量供應的實物有機會得到投資者青睞。

香港物業市場經歷了近10年的辣招保護，早已去除泡沫。即使去年下半年至今經過多項衝擊，根據中原樓價領先指數（CCL）比去年同期仍有逾2%的升幅。現在美國減息，會令資金投向樓市，近期二手樓市轉趨活躍便是例證。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]