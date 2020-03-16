湯文亮：誰是大輸家？

有人認為，在股市大跌下，近期買股票的人就是大輸家，我又不覺得應如此武斷，現在股價可能低於買入價，但只要未賣出，都不能確認定他們是輸家，賭仔絕對同意這個理論，一日未離枱，又怎能夠確認是輸家，當然，會有一些人借錢買股票，現在到期還錢，明知輸都要賣股票，不過，他是被迫賣股票，所以仍然只可以說他是輸家，不是大輸家。

無迫切下賣走資產 才是大輸家

有一些人，在沒有迫切的情况下，不但賣走股票，甚至連自住單位也賣走，當股價樓價回升，他們就是大輸家，這個情况，樓市在SARS時見唔少，不少根本沒有欠債業主，擔心樓價會繼續下跌而賣走手上物業，現在當然是大輸家。

至於股市，上星期有很多人擔心美股受到新冠疫情影響而繼續下跌，在不問價情况下將股票賣走，令到美股兩次受到熔斷機制暫停，及後受到美國以減稅，注資量寬，以及參眾兩院表示共同抗疫鼓舞，股市大幅周五上升接近2000點，他們現在當然是牙痛咁聲，我認為那些在沒有迫切情况下，不問價賣走手上物業或者股票才是大輸家，即使現在股價樓價下跌，只要他們還未購回，他們仍然是大輸家，不過暫時未發生。

共和民主共同抗疫 道指回升

有老友話全世界專家都話熊二確認，熊三嚟緊，點解我唔賣股票，待股市大跌之後再購回，我都想，但世界似乎冇咁理想，我試過賣走股票之後，股市反而升到癲，所以，我唔敢再試，况且總有一日股價會回升，我又唔等錢用，只要有息派，我自己安慰自己話就算不是贏家，但起碼不是大輸家。

我認為美股在上星期五可以大升接近2000點，最關鍵不是減息減稅，注資量寬，而是特朗普與佩洛茜會面，大家以為他們共和民主兩黨同意抗疫救市，我認為他們同意一件事，就是不會以人權法制裁任何香港人，5月或者會出一份報告，但制裁名單就從缺，以挽回外資的信心，不會離開美國，甚至，我只是假設，孟晚舟是可以返回中國，如果真的是這樣，中國資金一定重返美國，美股又怎可能唔升。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]