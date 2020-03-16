曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產

明報投資版資深主編陸振球在社交網站上發出一則很有趣的問題：「股神以平均41至42美元入股的西方石油（OXY），幾個月跌至今日10美元也失守，你估擁有1200多億美元（近1萬億港元）現金嘅佢，會非常唔開心定好開心？」

很有趣的提問，也相信球叔心中也已經有了答案，過去好一段日子，股神手持1200億美元現金而無入市，這使到他的投資組合跑輸了許多其他的基金，也跑輸道指，成了同行說笑攻擊的目標。路遙知馬力，這就是股神非凡之處，這是第二次股神坐擁巨資而沒有投入熱炒狂炒的浪潮中，而一度被同行譏笑，上一次是1999年至2000年的科網股熱潮，那個時候，全球股民狂炒科網股，就只有股神不為所動，一股也沒買，後來科網股泡沫爆破後，人人才佩服股神的眼光與耐性。

股民喪炒時 股神按兵不動

不過，過了很多年，股神突然大舉進軍手機股，買入蘋果股票，他說：「今日手機已經是人類生活的一部分，不再是虛擬的世界。」聽了他這句話，我也去買騰訊（0700），現在，正是等待股神出手買股的時刻。

不過，千萬不要以為股神出手買股就一定是股市見底之日，2008年金融海嘯股神出手買股之後，股市依然反覆向下，一直等到2009年美國推出QE，股市才真正見底回升。

巴菲特不是撈底短炒的人，他是價值投資者。所謂價值投資，即當自己認為股價已達到超值水平時就進場買股，然後收起來長期投資，讓時間來證明這些超值股的確超值。

實際上，要尋找超值股，現在香港股市中已有不少。

股價折讓資產一半 地產股多的是

最超值的股是多家本地地產股，股價與資產淨值折讓50%的多的是，每逢金融危機，世界各地政府總是印多些鈔票來解決危機，鈔票印得多，有錢人愈來愈有錢，就想買物業保值，折讓大的地產股可能會出現私有化的機會，可能面對敵意收購，可能以市價出售資產，獲取豐厚真利潤，更何况目前本地的大地產商全都財力雄厚，派息沒問題，隨着股價下跌，股息率上升，就成了超值股。今日，香港仍有許許多多無樓一族的年輕人在等買樓，土地、物業始終是值錢的。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]