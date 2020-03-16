王弼：跟大鱷重槌西方石油

今次美股的驚濤駭浪，王弼慶幸因逃避肺炎疫情，而身在加西，可謂享受着天時地利。美股的大上大落，我可以於早上6時半到下午1時，以最精神的狀態迎戰。對於本欄經常提及的標普500期貨（ES）期權操作，本來設計上是不用時刻𥄫實，但在這非常時候，則不得不聚精會神。比方說，上周王弼就不斷的操作時間值只剩一天的at the money call 和 put，一張合約一天的期權金，竟然有70點子（3500美元），可以是平時的8至10倍！當然，這些錢不容易賺，當中牽涉許多開倉、平倉、rollover等動作，總之，若是在香港時間要捱眼瞓操作，稍一不慎睡着了，可以損失慘重！

投資者爭相購入港富豪債券

除了期權操作，王弼亦不斷掃貨，為何我這樣夠膽掃貨？首先，當沙特和俄羅斯打起油價割喉戰時，油價單日大跌30%，我就知許多高息企業債會出事。我立刻打電話給銀行客戶經理，詢問手上的由香港富豪大家族發行的高息債有否被波及，答案是以香港傳統富豪的穩健，投資者不但沒有拋售他們發行的債券，還竟然爭相購入。其實，不只是香港富豪們發行的債券穩健，高投資級別的債券價格還受惠於美債價格大升，那麼我們必須要問，市場不是沒錢，只是太多錢避險到優質債券罷了，這些錢究竟要等到什麼時機，才會湧到股市掃貨？

油價長期30美元 美僅5家油企有盈利

另外，因為瘟疫的影響，許多人不敢外出消費，甚至被放無薪假，太多企業如零售業收入大跌，而且不知跌到何時何日，計不到盈利受的打擊，又怎樣定價呢？這是股市不斷下跌的原因。然而，雖然瘟疫會令許多企業倒閉，但對於資產負債表強勁的企業而言，瘟疫只是幫它們清理競爭對手而已。油價大跌，時間一長，會令許多低效和成本高的油公司倒閉，但正如有報道指出，若油價長期在30美元一桶，美國就只有5家油公司能夠盈利，當中包括大家都熟悉的埃克森美孚、雪佛龍和稍少人認識的西方石油（OXY）。說開OXY，這家公司獲得股神巴菲特的青睞，投資了超過100億美元購入其優先和普通股，我相信被股神看過帳簿的OXY，其資產負債表一定非常穩健，絕對有非常的能耐渡過低油價時期。而另一大鱷Carl Icahn亦於這星期趁低掃入OXY，已擁近10%的股權。值得留意的是，兩位大鱷都在OXY高價時候（40美元樓上）已經開始投資該股，就算股價跌了75%，仍然加碼，我相信於12美元附近購入的投資者，只要夠耐性，待油價重上45美元，應可獲以倍計的回報。

長建預期股息達5厘 穩陣之選

OXY是我的高風險高回報之選，另外，上星期我也買了受疫情影響頗大的迪士尼，由高位150美元水平跌至稍高於90美元，有評論即指出，迪士尼很可能又成為蘋果的收購對象（因和Apple TV有協同效應）！至於港股，我認為零息和QE已毫無懸念的情况下，公用股在上周五早段被拋售只是因太多人被斬倉導致而已。本欄多次推介的穩陣之選長江基建（1038），王弼也有於48元水平加碼。零息下，長建預期股息達5厘，穩陣地年袋5厘，而且有年年加派息的往績，這類股份，不容易找呀！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]