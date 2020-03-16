經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：跟大鱷重槌西方石油

【明報專訊】上周一本欄已經用恐怖來形容美股的波幅，誰知對比之後的4天，根本是小兒科，標普500指數在開市時段歷史性熔斷不特止，而且是多次熔斷，對於2月才創下歷史高位，股民蜂擁入市的美股，完全是令人匪夷所思。

今次美股的驚濤駭浪，王弼慶幸因逃避肺炎疫情，而身在加西，可謂享受着天時地利。美股的大上大落，我可以於早上6時半到下午1時，以最精神的狀態迎戰。對於本欄經常提及的標普500期貨（ES）期權操作，本來設計上是不用時刻𥄫實，但在這非常時候，則不得不聚精會神。比方說，上周王弼就不斷的操作時間值只剩一天的at the money call 和 put，一張合約一天的期權金，竟然有70點子（3500美元），可以是平時的8至10倍！當然，這些錢不容易賺，當中牽涉許多開倉、平倉、rollover等動作，總之，若是在香港時間要捱眼瞓操作，稍一不慎睡着了，可以損失慘重！

投資者爭相購入港富豪債券

除了期權操作，王弼亦不斷掃貨，為何我這樣夠膽掃貨？首先，當沙特和俄羅斯打起油價割喉戰時，油價單日大跌30%，我就知許多高息企業債會出事。我立刻打電話給銀行客戶經理，詢問手上的由香港富豪大家族發行的高息債有否被波及，答案是以香港傳統富豪的穩健，投資者不但沒有拋售他們發行的債券，還竟然爭相購入。其實，不只是香港富豪們發行的債券穩健，高投資級別的債券價格還受惠於美債價格大升，那麼我們必須要問，市場不是沒錢，只是太多錢避險到優質債券罷了，這些錢究竟要等到什麼時機，才會湧到股市掃貨？

油價長期30美元 美僅5家油企有盈利

另外，因為瘟疫的影響，許多人不敢外出消費，甚至被放無薪假，太多企業如零售業收入大跌，而且不知跌到何時何日，計不到盈利受的打擊，又怎樣定價呢？這是股市不斷下跌的原因。然而，雖然瘟疫會令許多企業倒閉，但對於資產負債表強勁的企業而言，瘟疫只是幫它們清理競爭對手而已。油價大跌，時間一長，會令許多低效和成本高的油公司倒閉，但正如有報道指出，若油價長期在30美元一桶，美國就只有5家油公司能夠盈利，當中包括大家都熟悉的埃克森美孚、雪佛龍和稍少人認識的西方石油（OXY）。說開OXY，這家公司獲得股神巴菲特的青睞，投資了超過100億美元購入其優先和普通股，我相信被股神看過帳簿的OXY，其資產負債表一定非常穩健，絕對有非常的能耐渡過低油價時期。而另一大鱷Carl Icahn亦於這星期趁低掃入OXY，已擁近10%的股權。值得留意的是，兩位大鱷都在OXY高價時候（40美元樓上）已經開始投資該股，就算股價跌了75%，仍然加碼，我相信於12美元附近購入的投資者，只要夠耐性，待油價重上45美元，應可獲以倍計的回報。

長建預期股息達5厘 穩陣之選

OXY是我的高風險高回報之選，另外，上星期我也買了受疫情影響頗大的迪士尼，由高位150美元水平跌至稍高於90美元，有評論即指出，迪士尼很可能又成為蘋果的收購對象（因和Apple TV有協同效應）！至於港股，我認為零息和QE已毫無懸念的情况下，公用股在上周五早段被拋售只是因太多人被斬倉導致而已。本欄多次推介的穩陣之選長江基建（1038），王弼也有於48元水平加碼。零息下，長建預期股息達5厘，穩陣地年袋5厘，而且有年年加派息的往績，這類股份，不容易找呀！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

上 / 下一篇新聞

曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
青年基金名字相近 本地富二代主導
青年基金名字相近 本地富二代主導
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
力攻大灣區 合拍劇成新財路
力攻大灣區 合拍劇成新財路
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港設廠利引入外國技術
港設廠利引入外國技術
張兆聰：外圍短線較A股值博
張兆聰：外圍短線較A股值博
余淑穎：創業理財4大秘訣
余淑穎：創業理財4大秘訣
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：股市成交大 候低Call港交所
金子：股市成交大 候低Call港交所
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
潘啓才：熊市好覓百倍股
潘啓才：熊市好覓百倍股
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：與恐慌對着幹！
陸振球：與恐慌對着幹！
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
湯文亮：誰是大輸家？
湯文亮：誰是大輸家？
陳永傑：美息減完可以再減
陳永傑：美息減完可以再減
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
布少明：環球波動 港樓市仍穩
布少明：環球波動 港樓市仍穩
李志成：美再減息 港樓可受惠
李志成：美再減息 港樓可受惠
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
一手半月583宗 超上月全月近七成
一手半月583宗 超上月全月近七成
寶明苑3房未補價570萬破頂
寶明苑3房未補價570萬破頂
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
富達：不宜亂調整強積金組合
富達：不宜亂調整強積金組合