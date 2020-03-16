何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費

當時悉尼大學的健康安全專家亞當．卡姆拉德特斯科特教授（Professor Adam Kamradt-Scott）接受BBC訪問時說：「在我們看到有病例出現的（中國除外）每一個國家，都只是一至兩宗病例，除了泰國有4宗，這是非常少數的病例。看起來他們都已經及時有效地阻止了在本國的進一步擴散，所以更大的問題仍然在中國境內。」

翻查資料，原來內地的疫情早於2月初已見轉勢。新增確診和新增疑似數字已見頂回落。2月13日數字突然急升至逾12000宗，非常嚇人，後來才知道國家為了更好控制疫情，把臨牀症狀非常疑似的個案也視為確診，以便嚴肅跟進。其後不少個案經化驗後被剔除。

其他紓困措施如杯水車薪

時至今天，外地疫情幾近失控；相反，內地除武漢外，新增個案都是輸入個案。內地為了防止輸入個案在社區傳播，採取了非常嚴謹的隔離措施，且由於治癒數字激增，新增個案又大減，「現有確診」自2月中高見差不多6萬宗，在上周五已跌至1.3萬宗左右。

香港上周六累計確診升至141宗。自2月初以來，新增個案幾乎全屬輸入和與輸入個案有緊密接觸人士。台灣和新加坡的情况亦是如此。筆者對韓國和日本的疫情亦感樂觀。由於兩國都認真抗疫，相信有機會在兩個月內遏止本土個案。

筆者認為，香港應認真考慮重新向已證有效遏止本土個案的地區「開關」。這是重新啟動經濟，給飲食業、零售業、酒店業、運輸業等重現生機的重要一步。

由於武漢以外的內地現時已經沒有本土出現的新增個案，我們可先考慮向14天都沒有錄得新增個案的城市開放，讓雙方的市民可如常流動。14天內都沒有錄得新增個案的城市數目愈增加，我們的大門便愈開放。香港要歡迎這樣的城市和其他地區來港旅遊和消費。我們也樂見港人往這些城市旅遊和消費。

特區政府的種種紓困措施，對於水深火熱、瀕臨倒閉的業界，其實只是杯水車薪，聊勝於無而已。只有重啓活水，它們才能絕境重生。「封城」抗疫雖苦，或許回報的日子已近。希望港人能珍惜之。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]