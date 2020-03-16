何國良：疫情反映各國行政管理能力

從疫情擴散的先後次序來看，未來一周在美國的情况最為關鍵。由於美國佔全球的經濟需求大，一旦出現更大範圍的經濟活動停擺，將會加深社會為此疫情要付的代價，而這非行政意願可以改變的事實。在國外，他們創了一個新名詞，叫「social distancing」，社交距離。希望大家人與人之間接觸時，保持至少6呎的距離，防止病毒在相互之間傳播，但要在人煙稠密的大城市做得到，確實不容易。所以無可奈何地，現時最有效的方法，還是減少人群聚集的活動。美國NBA亦宣布了暫停未來一段時間的賽事，希望這些事情可以讓他們大眾意識到，如何在不太影響正常生活下，有效防止疫情大規模爆發。

未來一周美國情况最為關鍵

筆者始終認為，疫情本身可怕，但更令大家困擾的是，當疫情仍然存在，影響大家恢復正常日常生活的時間就會變得愈長。這樣對整個經濟的影響，要比疫情直接的影響來得沉重。既然是大流行，很難想像某一地區是零感染。

因此，各國政府如何面對區內疫情，平衡正負兩面的影響，利用短暫停止疫區內活動來及早遏抑疫情的擴散，成了不同地區走在疫情發展時軸上的差別。跟不少投資者討論，中國大陸地區有條件在疫情逐步控制中恢復過來，這點我們上周亦有提及，領導人到訪疫區亦可印證這一點。但一些心水清的讀者可能會問，哪為什麽預期中的刺激方案還未落實呢？

急就章推政策 可能泥牛入海

筆者認為，在引擎還未完全跑順之際，就大力踏油門的話，效果反而不佳。由於大陸地區經濟活動尚在恢復中，在加上現時的國際形勢，貿貿然就急就章推出政策，可能只是泥牛入海。

因此，有興趣在市場找尋這主題的投資者，可能在擇時上，就要更有耐性。畢竟，有人計算過，是次中國用在醫療上花費，就彷彿打了一場小型戰爭般。因此，再動用金融及財政措施去紓解民困，平滑經濟，亦需要用得其所，投之有效。經此一役，筆者相信，各地政府行政管理綜合能力的評分，已經清晰地呈現在大家眼前，這個高低亦會影響投資者日後對各地區的投資部署，不可不察！

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[何國良 基金看世界]