盧楚仁：金油跌至值得低吸水平

按常理說，交易員沽金套現救股市而又可以把金市沽冧市，定必是大戶中的大戶，高手中的高手。以我所知作為頂級交易員，最近若買了股票又買了黃金的話，我估計他們應該會沽出虧損中的股票止蝕，套現把錢放在賺錢中的黃金身上，而不會這麼愚蠢放棄正在如日方中的黃金好倉，放入捱價位又沒有前景的股票上。

言歸正傳，上星期四金價從高位1650美元急跌至1550美元，主要原因是美元因歐元轉弱而轉強，更導致一眾非美貨幣就連有避險成分的日圓和黃金也受拖累下跌。而最重要的原因是工業用的基本及貴金屬跟股市同步暴跌，令金價受到牽連，現貨鉑金由868.90美元暴跌至734.74美元，周線跌幅超過18%；現貨白銀由16.92美元暴跌至15.52美元，周線跌幅亦達15.18%，並創下2011年以來最大單周跌幅；鈀金更加從2308美元大幅暴跌28%至1,689.33美元，周線跌幅更創紀錄達34%；相對來說，金價周線跌幅只有8.62%。

金市短線調整 長線有上升勢頭

由此可見，工業用的貴金屬因沒有避險成分，反而受到股市下跌和經濟衰退的負面影響而暴跌。過去金價被其他基本及貴金屬拖累的行情，要數至2018年4月，當時中美貿易戰爆發，股市暴跌下，市場避險情緒全面升溫，但現貨金卻從1365美元大幅下跌至1160美元。主要在貿易戰下，期銅和期鋁價格暴跌而拖累現貨金價下跌，及後金價在1160美元打底之後上升至今，所以現階段金價在避險情緒和其他金屬弱勢之間中角力。

我對金市前景仍然抱有信心，但不排除短期可能仍然有調整壓力，但調整過後會恢復上升勢頭。但問題關鍵是今次的調整到底完成了？還是進一步再調整才完成？假設金價調整尚未完結的話，那麼下方的1486.74美元及1445.62美元為今次最重要的支持位。相反，若今次調整完畢而再往上衝的話，則有機會再次挑戰1703.20美元，甚至輕輕的破位到1722.75美元。

油價再跌空間有限

在商品市場中，期油肯定是主角中的主角。雖然金融市場充斥眾多對油價的不利消息，但我個人認為現水平的油價卻不用太過悲觀。首先沙特劈價賤賣原油，相信是想爭取市場份額和走薄利多銷的路線；二方面亦用此激進的手段來逼俄羅斯就範，又或者以低油價逼俄羅斯甚至美國部分油田停產。

從不同網上資料所得，俄羅斯的原油生產成本價大約在17至20美元；美國的原油生產成本價在36至40美元；加拿大需要41美元以上；中國和巴西更加需要接近50美元。故沙特此舉定必令部分國家大幅減少提煉原油，這其實變相達到沙特阿拉伯所要求減產的目的。

另一方面，我始終認為俄羅斯和沙特，甚至美國大家在油價上有共同的利益，相互之間的爭拗可能是短暫而已，我估計特朗普會在沙俄之間作出斡旋及調停，令俄羅斯返回談判桌。沙特宣布在4月增加產量至每日1230萬桶，所以看得出沙特沒即時增產而定下4月才增產，分明就是等俄羅斯有時間返回談判桌。

就算俄羅斯真的鬥氣不返回談判桌的話，但油價所受到的負面影響應該有限，因為油價現水平已經跌穿了多國的生產成本價，故油價的再跌空間應該有限，反而油價大有可能重上41美元。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]