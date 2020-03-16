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摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證

【明報專訊】環球股市波動加劇，窩輪的引伸波幅亦受帶動趨升，這對投資者持有的窩輪有何影響呢？假設其他情况不變，引伸波幅上升，認購、認沽證理論價格均會上升。舉例說，如投資者上周已進場持有恒指Call，受引伸上升影響，窩輪的實際跌幅或較理論跌幅為少，簡單而言，投資者雖看錯方向，但因為引伸波幅上升抵消了相關資產下跌。如持有恒指Put輪的話，則又「中方向」之餘，同時受惠於引伸波幅上升，Put輪的實際升幅會較理論升幅大。

如想趁跌市進場博反彈，引伸波幅處於高位又應用甚麼策略？引伸波幅近日急升急跌，無疑增加了用窩輪部署的難度，一旦市場恐懼情緒稍為平復，輪場認股證引伸波幅或會於高位掉頭回落，便有機會出現投資者所謂窩輪「不跟行」的情况。

由於引伸波幅的變化較難掌握，如投資者想部署撈貨，或可以收回風險較低的牛證應市，避免引伸波幅的考慮；又或者選擇行使價較「貼價」及長年期的認股證，這類型的條款較少受引伸波幅影響。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者並未持有上述證券。投資者須自行評估風險並諮詢專業意見。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。請於jpmwarrants.com.hk/disclaimer詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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