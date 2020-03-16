瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證

【明報專訊】上周美股大幅上落，港股受累一度下試23000點水平。有消息指美國眾議院議長佩洛西正與財長梅努欽磋商修改疫情應對措施，道指期貨回升，亞太股市跌幅收窄，港股重上24000點收市，低位反彈1500點。不少投資者憧憬技術反彈，紛紛買入認購證和牛證，但要留意，由於不明朗因素急增，引伸波幅當日抽升，令不少理應受股價下跌所拖累的認購證反而逆市上升，如近日買入認購證，須留意引伸波幅下調的風險。不少投資者留意牛證，但因大市急跌，很多牛證被強制收回，餘下牛證不多，不少都因上周五錄得大量資金流入而變得高街貨。所以如看好大市，可考慮新上市牛熊證：
（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）