經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653

【明報專訊】新經濟股急跌後回穩，阿里巴巴（9988）上周五曾跟隨大市重挫，但及後跌幅收窄，阿里收市升逾1%。騰訊（0700）周五低位曾急跌逾7%，但及後曾倒升逾1%，收市靠穩。阿里及騰訊曾急跌，資金開好倉觀望反彈，並因應股價捱沽而向下換馬。

新經濟股板塊顯著急跌後回穩，相關期權及窩輪的引伸波幅大幅抽升；若及後板塊轉趨喘定，引伸波幅或有機會顯著受壓，並對輪價構成負面影響。好友或可轉為考慮免除引伸影響的阿里及騰訊牛熊證，並以中遠價產品減低收回風險。看好阿里可考慮阿里牛證60653，收回價175.88元，行使價173.88元，槓桿比率約9.5倍。看好騰訊可留意騰訊牛證65601，收回價335.88元，行使價333.08元，槓桿比率約8.9倍。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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