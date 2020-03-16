金子：股市成交大 候低Call港交所

在波動市中，投資衍生產品須留意街貨量。近日窩輪街貨偏高，可能因為投資者跌市「溝貨」。先不論該窩輪的條款是否仍然適合市况，但高街貨的產品比較容易受市場供求影響價格的穩定性。窩輪發行商一般會委派做市商提供足夠流通量，但街貨偏高時，發行商手上貨源減少，維持窩輪價格在合理水平的能力亦降低，市場供求可能令窩輪價格偏離合理水平，當需求冷卻，窩輪價格回落至合理水平時，投資者就會發現窩輪不跟正股走。因此，投資者宜留意街貨量低於30%的窩輪。下周再教大家在跌市中的窩輪選擇。

波動市成交暢旺，最受惠的莫過於港交所（0388）。野村報告指，港交所去年純利升1%，符合預期，而鑑於上市及互聯互通的業務不斷擴大，預計市況氣氛好轉，美國上市的中資企業料回流香港，利好港交所前景。野村維持港交所「買入」的評級，目標價322.7元。看好港交所前景，不妨在一個月低位226元吸納其購證（11502）。

[金子 窩輪攻略]