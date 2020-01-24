蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元

【明報專訊】上周五港股單日V彈、美股報復式反彈，掃除「黑色星期五」陰霾。圖表上，恒指過去半年形成頭肩頂形態，上周一剛跌穿頸線26000點，已極速跌至量度目標23000點，而上周五開市低位22519點，正好是2009年及2015年低位引伸出來的長期升軌所在，相信短期已見底，中線還是否須再跌，主要視乎疫情在歐美能否受控。相信港股短期傾向反彈，挑戰25000點，5G設備等新基建股料獲追捧，高增長的科網巨頭ATM（阿里（9988）、騰訊（0700）、美團（3690））亦可望跑贏大市，其中美團股價回落幅度最深、達三成，反彈力度亦可能較強。
美團近兩個月股價跑輸，主要由於其餐飲外賣、酒店及旅遊服務較受疫情影響。不過，內地新增確診宗數已大幅回落，美團之業務應逐步回復正常，酒店旅遊之復蘇路或較漫長，但餐飲是剛性需求，市民對外出用膳仍有戒心之際，外賣應會強勁反彈。除了外賣和酒店旅遊，美團之「新業務」亦甚具增長潛力，包括共享單車、網約車、餐飲管理系統、供應鏈管理、支付系統、食品雜貨零售等。新業務除了本身可望帶來盈利，亦與現有業務產生協同效應，例如餐飲及供應鏈管理與支付系統，有助加強與各餐廳合作，食品雜貨零售等業務，可善用公司龐大的客戶群（逾4.3億人），進行交叉銷售。
我們的互聯網行業分析員估計，美團今明兩年收入年均複合增長29%，並預計明年盈利大增， 2021年預測市盈率38倍，以開始進入收成期之科網龍頭企業而言，不算昂貴。中長線目標126元，短線反彈目標100元。
（招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務關係）