蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元

美團近兩個月股價跑輸，主要由於其餐飲外賣、酒店及旅遊服務較受疫情影響。不過，內地新增確診宗數已大幅回落，美團之業務應逐步回復正常，酒店旅遊之復蘇路或較漫長，但餐飲是剛性需求，市民對外出用膳仍有戒心之際，外賣應會強勁反彈。除了外賣和酒店旅遊，美團之「新業務」亦甚具增長潛力，包括共享單車、網約車、餐飲管理系統、供應鏈管理、支付系統、食品雜貨零售等。新業務除了本身可望帶來盈利，亦與現有業務產生協同效應，例如餐飲及供應鏈管理與支付系統，有助加強與各餐廳合作，食品雜貨零售等業務，可善用公司龐大的客戶群（逾4.3億人），進行交叉銷售。

我們的互聯網行業分析員估計，美團今明兩年收入年均複合增長29%，並預計明年盈利大增， 2021年預測市盈率38倍，以開始進入收成期之科網龍頭企業而言，不算昂貴。中長線目標126元，短線反彈目標100元。

（招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務關係）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]