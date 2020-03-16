潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓

意大利北部的公共衛生情况不如人意，法國、德國和西班牙的感染速度就好像正在步意大利後塵，三國的確診病例已經分別超過2800宗、3100宗、4200宗。儘管國際間對歐洲的擴散速度會否好像內地湖北省之前那樣厲害仍然有爭論，但可以預期，新冠肺炎疫情將會持續擴散到4月底。各國政府到底是採取意大利那種「全國封城」的措施，抑或只是遵循以往制定的流行病管理措施，僅僅針對學校、工作和社交生活而採取社區隔離政策，來延遲病毒的傳播，將會對經濟產生不同的影響。

丹麥緊急法禁大型集會

很明顯，隨着感染個案增加，要求取消以往制定的流行病管理措施的政治壓力將會增加。在一向崇尚自由的丹麥，也可以看到這一點。丹麥議會在3月12日晚上通過緊急立法，賦予國內相關部門更多權力，包括禁止100人以上的集會，法案即日生效，有效期至2021年3月1日。沒有丹麥那麼崇尚自由的其他歐洲國家，也可能會仿效。但不論採取哪種衛生政策，很明顯，由於近兩年工業板塊的低迷削弱了歐洲經濟，新冠肺炎的短期衝擊將是殘酷的。

一般認為，由於制定貨幣政策的空間有限，以及大型財政刺激措施容易引起政治爭議，歐盟很難推出刺激政策來應對疫情。這可以說對或說錯。說錯，是因為歐盟有足夠的能力採取權宜性的經濟應對措施，以避免需求和資本受到短期衝擊。福利主義國家在正常時期的經濟增長可能會因為結構問題而被拖低，但在艱難時期，它們的自動穩定措施會超過比較崇尚市場經濟的美國。

歐盟有能力推權宜刺激政策

例如，一些短期工作計劃會有助防止大規模裁員，並且將成本轉移到公帑上；被裁的員工將會獲得失業救濟金，而醫療保險則可以為患病者提供收入。在2008至2009年金融海嘯期間，就可以看到這些社會安全網的緩衝作用。例如，歐元區的家庭開支在2008年第四季就跌至見底，當時按年下跌0.7%。美國的家庭開支則要2009年第二季才跌至見底，當時按年下跌2.3%。

歐盟真正的問題，是出現在金融海嘯爆發的幾年後，因為採取財政緊縮政策以及嚴苛的國家緊急財政援助，引發了2010至2012年的歐元危機和雙底衰退。現時令人憂慮的是歐盟會重蹈10年前的覆轍。至今為止，歐盟成員國的領導人都將重點放在增加短期開支，以應對醫療衛生問題。這正是德國總理默克爾早前呼籲，要採取一切必要措施來遏制新冠肺炎病毒傳播的基調。

歐盟政策已傾向扶持經濟

雖然歐盟要求成員國遵守嚴格的財政紀律，但它亦確實留有餘地，容許各國應對非常事件。這種做法在上星期較早時已得到了多個歐盟領導人的認可。這就為各國政府向遭受疫情影響的企業直接提供財政支持，以及讓它們延遲交稅開闢了財政空間。例如，意大利就已經聲言要增加多達250億歐元的開支、英國宣布將會在衛生措施、病假期間的工資等方面投入300億英鎊。除了採取權宜的經濟措施之外，法國還提出了一項重大財政刺激方案，希望可以在中期內緩解需求問題。但可以預見的是，部分有空間採取這種政策的國家如德國，仍然會有所抗拒。如果沒有一致同意的計劃，歐盟的財政反應將仍然是不同國家政策的總和，這不太可能帶來太大改變。

不過，有兩個理由相信，有別於19世紀的波旁（Bourbon）王朝，歐盟可能已經從過去的失敗中汲取到教訓。首先，早在新型冠狀病毒肺炎在歐洲爆發之前，歐盟的政策已經變得比較扶持經濟增長，這是因為歐盟委員會及荷蘭等以往強調財政紀律的堡壘立場發生了變化。其次，德國的立場亦正在軟化。若以周期調整後的財政收支年度變化來衡量，德國去年其實已推出了相當於其GDP的0.5%的財政刺激措施。在德國，正有更多聲音呼籲政府可暫時放棄平衡預算的承諾。在這種情形下，默克爾聲言採取一切必要措施的呼籲，可能會引起更大的共鳴。在貨幣政策方面，若與美國聯儲局相比，上周開會的歐洲中央銀行的制肘要大得多。因為它已經對商業銀行的準備金收取0.5厘的利息（即推行負利率），因此若進一步減息，將會加深銀行業的痛苦。但歐洲央行可以推動購買資產，以緩解債務市場的波動。

隨着歐洲央行在買入主權債券方面到了限制，這可能意味着，歐洲央行將會買入較多企業債券。它有可能改善「定向長期再融資操作」（Targeted Long Term Refinancing Operations, TLTRO），從而向遭受疫情衝擊的企業提供有擔保的低息融資。

由於在大部分歐洲國家，新冠肺炎仍然在蔓延之中，還未清楚它們的決策者將會如何應對，所以股票市場仍然可能會受挫。銀行等周期性板塊將繼續承受壓力。至於歐元方面，近期因為利差交易平倉及經濟數據勝過預期的升勢，則不太可能持續。長期國債仍然可以作為對冲工具，但以目前的水平來說，還應該買入黃金。從中期來說，擁有正現金流、業務處於增長的優質企業，應該會因為寬鬆貨幣政策維持好一段時間而受惠。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]