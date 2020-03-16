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林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：油價崩盤是跌市主要推手

【明報專訊】環球市場剛過了驚心動魄的一周。市場氣氛惡化得很快，原本因應疫情變化而作出的撤退及換馬潮，變成無差別沽盤。類似上周的雪崩式沽盤，通常只會在投資者過度借貸，同時遇上市場流動性大幅收縮的結果。要回答今次調整之後，會否在短期回復市場秩序，主要考慮是過度槓桿的好友，是否已於上周被技術擊倒，對家成功平掉淡倉套利，其次是造成今次市場流動性忽然緊張的因素，能否在短期之內獲得解決。

造成上周跌市的成因，主要歸納為以下數端：其一，肺炎疫情在歐美等地擴散；其二，沙特向俄羅斯開打石油增產戰。當中，我較傾向相信後者才是上周跌市的主要推手，事關肺炎疫情早已在全球蔓延，上周的局面確有惡化，但在上周之前市場應早已預料到，應該不是令全球流動性忽然之間出現雪崩的主因。

投資者沽不了債 唯有沽股

能源業雖然只佔標普500指數權重不足3%，但是整個北美洲的頁岩油及油砂行業，在美國高息債市場舉足輕重。視乎礦藏的質素而定，美國頁岩油及油砂的開採成本，每桶大約在40至50美元水平，連同財務費用及折舊等固定成本，打和點在50至60美元之間。一旦油價跌穿40美元，絕大部分北美的頁岩油開發商都會虧損嚴重。

在高息債市場，槓桿投資非常普遍，而在正常市况之下，價格都很穩定，令投資者並不感覺到槓桿投資的潛在風險。問題在於，債券市場的流動性，一般都比股票差，因為絕大部分投資者，心態都是買入並長期持有，二手市場買賣並不活躍。一旦像上周一樣，個別行業忽然出現一個重大的負面消息，長線投資者忽然改變初衷，想即時套現，就會發覺沒有對家接貨。不能在流動性不足的債市沽貨，被Call孖展的投資者，唯有沽出流動性較佳的股票。

近年ETF買賣異常流行，上周的沽盤，幾乎清一色都是不問價及無差別的沽盤，感覺似是斬倉盤，而且沽壓主要來自指數基金ETF的贖回壓力。曾準確預測2008年美國次按危機而獲巨利的美國對冲基金經理Michael Burry，自去年8月開始便開始擔憂ETF投資過於流行，令美國藍籌股的估值升至遠高於其應有價值水平，並預告這個ETF泡沫，已差不多到了爆破的臨界點。

沙特俄國利益一致 料最終可和解

今次跌市，令人回憶起2015年底至2016年初的市况。當然亦是在很短時間之內，油價由10月高位逾50美元，在短短一個季度之內急挫近50%，而且亦是在跌穿40美元一桶的時候，恐慌拋售開始傳染到股市。當時，市場傳聞沙特主權基金，為了填補出口石油收入減少的缺口，在市場減持手頭股票套現。無論是沙特在減持股票填補油元收入下降的缺口也好，還是ETF投資者太多盲毛相信投資美股必賺的神話破滅都好，今次這場流動性陷阱能否獲得緩和，要看沙特跟俄羅斯之間的政治角力，會否在短期之內會有突破。從雙方的共同利益出發，本欄傾向相信他們最終將達成和解。

困擾市場的，還有這場疫情會否令群眾的恐慌情緒持續擴散，引發一場歷時較長的經濟衰退。不過，上周五恒指一度跌穿一倍市帳率水平，隨即引發投資者入市買貨。也許，最壞的情景可能已在價格中反映了。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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