陸振球：弱肉強食的投資方法

股神巴菲特說過，如他將來不在的時候，他的家人大可以長期持有美股標普指數的ETF，好過胡亂買股，長時間也可獲利，而他也曾和對冲基金設下10年期的賭局，任對方選擇明星基金，而他只選標指ETF，結果10年後股神遠遠勝出。不過，一般投資者如在股巿高峰時（例如近期高位）才買入標指ETF，也可能會先輸大錢和長時間坐艇。其實有沒有方法買入標指ETF，可做簡單的對冲而長時間多數贏錢？

大價股長線跑贏細價股

如果大家相信弱肉強食和強者愈強，則大價股長線必跑贏細價股，升巿時跑贏得更多，跌巿亦沒細價股跌得那麼傷。過去5年代表美國大價股的標指ETF（SPY）明顯跑贏美國細價股羅素2000指數ETF（IWM），前者5年累升43.5%，後者只升了3.97%；最近一個月美股大插，SPY跌了兩成，IWM卻跌近三成（圖1）！

可見，若是打算長揸美股，買SPY較買IWM為佳。如想對冲，可以買入SPY的同時，買入羅素2000指數逆向ETF（RWM），則SPY大跌之時，RWM便因羅素2000指數大跌而上升，RWM升幅更會大過SPY的跌幅，減少SPY的損失之外更會有錢賺。如過去一個月同時買了SPY和RWM，其間美股大跌就仍可獲利了（圖2）！

[陸振球 投資超限戰]