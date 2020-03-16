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股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力

【明報專訊】新冠肺炎打擊全球經濟，加上石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯談判破裂等各項因素，導致美股上周兩次跌停板。環球股市由高位急挫最少兩成，恒生指數上周五收報24032點，跌276點或1.14%，走勢何去何從，股票及避險工具又應該如何選擇？

明報記者 黃清瑤

近日環球股市均錄得大額跌幅，由年初至上周五，美股道指跌18.6%，港股跌14.75%，歐股跌30.95%，日股跌24.88%，澳洲股市跌15.28%。股市急挫主要是由於新冠肺炎已蔓延至歐美多個國家，疫情尤為嚴峻的意大利更決定全國封城，而加拿大總理夫人、巴西官員亦確診，更令美國總統特朗普惹上染疫疑雲。另外，一些國家如伊朗的重要官員，部分也確診甚至死亡，引發市場恐慌，俗稱恐慌指數的芝商所波幅指數（VIX）一度觸及76.83高位。

俄羅斯下月增產 油價走勢不利

除此之外，油組與俄羅斯談判破裂，俄羅斯拒絕減產後，觸怒沙特阿拉伯，即令國營石油公司沙特阿美大幅增產，發動減價戰，其後更揚言4月每日產量會進一步增加至1300萬桶。俄羅斯亦表示會於4月起增加供應，對油價走勢相當不利。油價下跌最能受惠的必然是中國，皆因中國是全球最大原油進口國，根據內地海關總署資料顯示，去年首11個月，原油進口量為4.62億噸，按年升一成，而進口則主要源自俄羅斯及沙特阿拉伯。傳統上，雖然油價下跌對中國帶來利好因素，但在疫情影響下，中國原油消耗大減，好處似乎未能盡現。

另一方面，石油價格大跌，亦進一步打擊美國頁岩油企業。事實上美國頁岩油生產成本約為每桶40美元，如油價長期徘徊於每桶30美元或更低水平，致美國油企長期虧損，有機會觸發倒閉危機，直接衝擊美國本土經濟。

油股及債券投資相當高危

值得留意的是，市場上一些高息債券（俗稱「垃圾債券」）有很大份額來自能源板塊，油價倘大跌，其債價不堪設想。在此刻，油股及債券類別投資相當高危，在亂世中投資者又應如何自處呢？

宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，是次油價戰，有可能衝着打擊美國經濟及總統特朗普連任而來。油價下跌帶來系統性風險，高息債券違約風險攀升，銀行不願借貸，恐企業出現倒閉潮。在此刻，如投資者相信油組與俄羅斯談判會達成協議，建議購入最能受惠的美股正向ETF，惟她估計未來買盤動力依然疲弱，但不排除出現技術反彈。

除了持有現金，亦可考慮跑贏其他市場的內地A股，近日內地疫情似乎受控，4月份多個城市將會復工復課。宏觀而言，內地傾向加大寬鬆政策，人行上周五宣布定向降準，為支持發放普惠金融領域貸款，達到考核標準的內地銀行定向降準0.5至1個百分點，並對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，將釋放長期資金5500億元人民幣。內地救市工具亦多元化，如中期借貸便利（MLF）、逆回購等。

阿里騰訊美團或受國策支持

麥嘉嘉認為，「現時內地A股市盈率僅為14倍，估值上不算昂貴，加上處理中國疫情時，更容易實施圍堵政策」。因此，投資者可考慮投資中國A股，或相關的A股ETF如南方A50（2822）、安碩A50（2823）。經濟面臨衰退風險下，5G發展未有因為疫情而卻步，受惠5G的新基建板塊如ATM，即阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）有機會受國策支持。另外，投資者可以考慮買入中興通訊（0763） 、京信通信（2342）、中國通信服務（0552）等。

大市動盪不安，投資者難免會考慮一股不留、現金為王或是買入傳統的避險工具如黃金及日圓等，但樂天證券香港銷售總監陳欣表示，黃金早已在疫情發展初期大幅攀升，一度升穿1700美元，至近日油價戰發生後，卻未見進一步升勢，上周金價由高位1703美元回落至1551美元水平。

黃金短線料反覆向下

他預期，多國政府會出資救市，有機會導致資金由黃金回流到股票市場，短線黃金或會反覆向下，倘若金價跌穿1550美元，則建議投資者止蝕。他看好中長線英鎊走勢，即使疫情亦為英國帶來不穩定因素，更加有官員確診，不過脫歐陰霾消散，預料經濟增長不俗，英鎊兌美元於1.27水平有支持。短線投資方面，投資者不妨考慮加元，近日跌勢厲害，主要是受市場恐慌情緒所影響。他相信，未來油價有機會企穩，加上美元大勢已去的因素下，料加元可有反彈空間。

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