李聲揚：恒指已到「海嘯價」

鬆懈的何止是防疫？就連股市也是。小弟自省一下，農曆年假期後曾經成功捉到市底，還有點沾沾自喜——想不到更大的浪再打過來。環球股市過去兩星期的慘况，不用小弟多說。

上星期四晚，美股創下87股災後最大單日跌幅，部分讀者可能仍未出生。小弟在FB專頁上質疑：難道今次比2008金融海嘯更「大鑊」？目測八九成讀者都認為真的比金融海嘯更「大鑊」。正在閱讀此文的你，又是否同意？

到小弟再追問，發現自己問錯問題。何謂「大鑊」相當主觀。有人多番強調疫症會死人——當然，但，市場不知道嗎？有人認為經濟會停擺——但，我看到的是餐廳人流恢復不少。經濟有相當機會陷入衰退，但，停擺？2008年才是危在旦夕。近日拆息接連下跌，市場並不擔心銀行間流動性。有說銀行是現代資本主義社會的心臟——至少現在看來心律仍然正常，2008年則是血管閉塞。當年環球央行放水「通波仔」後，「心臟」從未回復十足狀態，但也算是保住性命。

市場救回「心臟」後「大腦」出事

不幸地，環球市場「心臟」暫時正常，但「大腦」出了點問題。「大腦」是誰？自然就是最有權力的人，美國總統。美國緊急減息當晚，同文陸振球兄短訊通知，小弟極速在FB專頁寫了評論，狠批特朗普急不及待「指使」聯儲局減息。寫文時未看市場反應，結果坊間反應普遍負評，認為是浪費子彈，徒添恐慌。環球「大腦」如此表現，大家自求多福。

說了這麼多，後市如何？疫情會繼續惡化，經濟定會受壓，這些都不用討論。小弟相信問題不是人命，而是經濟活動停頓，而暫時日韓歐美各國，未能令疫情受控，政府只能實施更嚴苛的措施（考驗民主政制的時候），希望壓低數字（留意不一定是真受控，all about perception）。然後去到某一天，大家發現長此下去也不是辦法，經濟活動就會開始恢復—就是複製中港澳的劇本。

再垃圾的東西都有個價

大家留心一下，身邊朋友討論股市時，只會講疫情受不受控，有多少人會死亡，對經濟影響若何——就是沒有人說最重要的，估值。而討論股票不講估值，和打麻將不看牌一樣。對，你可以很悲觀，認為股市要再跌，認為經濟要衰幾年，但總有個合理位置——20000點太貴？那15000點呢？10000點呢？故事人人曉講，但最後仍是要計數。正如非蘋果迷覺得iPhone貴得荒謬，但，3000元你要不要？300呢？30元當鬧鐘也值吧？再垃圾的東西也有個價。

是的，恒指已跌穿去年的低位，連23000點也曾失守。但有否留意，疫情爆發以來，港股多數時間都跑贏美股？為何美股跌幅好像冠絕全球？論疫情數字，美國肯定不是最嚴峻的地方。經濟方面，美國也肯定不是最差——香港早已陷入衰退，中日韓及歐洲國家也相當差。但為何美股跌幅最大？當然就是估值。

保住工作才有彈藥

讓我們重溫一下：以歷史市帳率計，2008金融海嘯時恒指跌至1.06倍帳面值。不過估值最低是2016年頭，A股因熔斷機制狂瀉，恒指也受害，一度跌至0.97倍帳面值。

現在恒指歷史帳面值大約是22700點。留意這是指2019年底，所以數字大幅下調的機會極低，畢竟肺炎疫情今年才爆發。以「海嘯價」計就是大約24000點見底（上星期五恒指反彈至此水平之上，是否巧合？）以「熔斷價」計就是21600點左右。當然堅持今次是幾十年一遇人類大浩劫的話，那應該不去再想股票較為合理。

小弟認為，現價恒指已是可買入，當然仍有大吉利是下試21,600的機會。那怎部署？簡單，不要看股票報價，關掉手機通知，既然不能外遊就看書看電影，和家人愛人多聚，用每月定額的方法去買入吧。

不做槓桿睡得安穩

最後，叫人「再等一等，不要太心急」很容易，但其實是廢話。小弟不怕被批評，還是建議大家現在分段入市，但兩點忠告：首先，保住閣下的工作（本身身家豐厚或是鐵飯碗另計）。第二，不要借貸（樓按除外，無法避免）。原因很簡單，疫情總會過去，股市總會反彈，但失去了工作，何來彈藥？第二點方面，若有做槓桿則隨時無仇報，被迫在低位沽貨，也保證你晚上睡得不好。

小弟近期每晚依然睡得很好，也十分勤力工作。原因？當然是2008年的教訓。過來人說話你要聽。

（作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事

http://www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]