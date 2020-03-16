經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品

【明報專訊】筆者早前看到一段影片，片中有名女士哭訴自己被內地中介公司游說，以300萬元人民幣在珠海保稅區買了兩套物業，那女士原本打算只以全付形式買一套，但中介公司卻游說她申請按揭再買多套，因租金回報高，出租後收到的租金足夠供樓。然而兩年時間過去，那女士都不能將物業租出，政府那邊更向她表示，物業不能作自住用途。現在，那名女士稱在物業未能出租的情况下已無能力供樓，向中介公司尋求解決方案，但對方一直採取「拖字訣」！

筆者雖對上述女士深表同情，這亦是我一直以來寫著作、拍影片提醒大家，在大灣區買樓如何避免中伏的原因。

首先，珠海保稅區的產品都是綜合辦公產品，屬於非自住性質，就算是公寓產品，筆者也不主張大家購買，因為會衍生很多不可預測的中伏位，我形容投資內地商業產品等同於「讀大學」，要是大家不熟悉內地情况、沒有任何營運生意的經驗、沒有資金實力的話都不宜沾手。

5年後發展成熟 自貿區樓價大升值

更何况，大家在投資寫字樓、商舖、公寓前，也應有心理準備租不出去，就算是在香港買了舖位，我也不能百分百保證可成功出租，旺角先達廣場就是最好例子！不過，若撇除沒錢供樓的問題，上述女士又沒有買到爛尾樓，可以成功網簽並取得房產證的話，在橫琴買公寓作長線投資是沒有問題的，當然不能指望兩年內就能大幅升值啦！

筆者認為，橫琴自貿區的發展只是剛起步，政府亦有整體長遠的規劃，相信5年後橫琴將有翻天覆地的轉變，當所有基建配套完全成熟後，必定會吸引很多公司進駐，情况就如前海、南沙一樣，5年前也是一個「死城」，但你看現在，那裏基建配套完善、人流暢旺，世界500強公司相繼進駐，樓價升得何等厲害！所以，自貿區的發展需要時間的，不能以短線來衡量，如果供得起的話，投資橫琴物業就當儲錢等升值吧！

還有，大家在內地睇樓時，也需留意項目本身有沒有「五證二書」，因文件早已寫明該項目的實際用途，一目了然。大家若能細看「五證二書」，除可清楚了解物業用途外，還可避免不會買到爛尾樓，確保物業可以進行網簽並能取得房產證。要是大家沒有細看文件，像上述女士般胡亂相信內地中介所說的，什麼可自住、易出租、租金高，到時出現了問題時，就真的不要埋怨內地政府監管不足了！

其實，上述女士所遇到的慘况是可以避免的，其中有一點是最重要的，也是她所犯的最大錯誤！但由於篇幅所限，下期專欄筆者將為大家詳盡剖析，敬請留意！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

上 / 下一篇新聞

曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
青年基金名字相近 本地富二代主導
青年基金名字相近 本地富二代主導
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
力攻大灣區 合拍劇成新財路
力攻大灣區 合拍劇成新財路
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港設廠利引入外國技術
港設廠利引入外國技術
張兆聰：外圍短線較A股值博
張兆聰：外圍短線較A股值博
余淑穎：創業理財4大秘訣
余淑穎：創業理財4大秘訣
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：股市成交大 候低Call港交所
金子：股市成交大 候低Call港交所
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
潘啓才：熊市好覓百倍股
潘啓才：熊市好覓百倍股
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：與恐慌對着幹！
陸振球：與恐慌對着幹！
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
王弼：跟大鱷重槌西方石油
王弼：跟大鱷重槌西方石油
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
湯文亮：誰是大輸家？
湯文亮：誰是大輸家？
陳永傑：美息減完可以再減
陳永傑：美息減完可以再減
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
布少明：環球波動 港樓市仍穩
布少明：環球波動 港樓市仍穩
李志成：美再減息 港樓可受惠
李志成：美再減息 港樓可受惠
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
一手半月583宗 超上月全月近七成
一手半月583宗 超上月全月近七成
寶明苑3房未補價570萬破頂
寶明苑3房未補價570萬破頂
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
富達：不宜亂調整強積金組合
富達：不宜亂調整強積金組合