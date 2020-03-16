沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品

筆者雖對上述女士深表同情，這亦是我一直以來寫著作、拍影片提醒大家，在大灣區買樓如何避免中伏的原因。

首先，珠海保稅區的產品都是綜合辦公產品，屬於非自住性質，就算是公寓產品，筆者也不主張大家購買，因為會衍生很多不可預測的中伏位，我形容投資內地商業產品等同於「讀大學」，要是大家不熟悉內地情况、沒有任何營運生意的經驗、沒有資金實力的話都不宜沾手。

5年後發展成熟 自貿區樓價大升值

更何况，大家在投資寫字樓、商舖、公寓前，也應有心理準備租不出去，就算是在香港買了舖位，我也不能百分百保證可成功出租，旺角先達廣場就是最好例子！不過，若撇除沒錢供樓的問題，上述女士又沒有買到爛尾樓，可以成功網簽並取得房產證的話，在橫琴買公寓作長線投資是沒有問題的，當然不能指望兩年內就能大幅升值啦！

筆者認為，橫琴自貿區的發展只是剛起步，政府亦有整體長遠的規劃，相信5年後橫琴將有翻天覆地的轉變，當所有基建配套完全成熟後，必定會吸引很多公司進駐，情况就如前海、南沙一樣，5年前也是一個「死城」，但你看現在，那裏基建配套完善、人流暢旺，世界500強公司相繼進駐，樓價升得何等厲害！所以，自貿區的發展需要時間的，不能以短線來衡量，如果供得起的話，投資橫琴物業就當儲錢等升值吧！

還有，大家在內地睇樓時，也需留意項目本身有沒有「五證二書」，因文件早已寫明該項目的實際用途，一目了然。大家若能細看「五證二書」，除可清楚了解物業用途外，還可避免不會買到爛尾樓，確保物業可以進行網簽並能取得房產證。要是大家沒有細看文件，像上述女士般胡亂相信內地中介所說的，什麼可自住、易出租、租金高，到時出現了問題時，就真的不要埋怨內地政府監管不足了！

其實，上述女士所遇到的慘况是可以避免的，其中有一點是最重要的，也是她所犯的最大錯誤！但由於篇幅所限，下期專欄筆者將為大家詳盡剖析，敬請留意！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]