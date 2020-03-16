謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求

正因為私樓租、售價高昂，與市民負擔能力嚴重脫節，現享極低租金的公屋住戶也欠缺誘因往上流，坊間不少人更戲稱寧願減人工、甚至辭職，也要保住公屋資格，同時，輪候冊上逾26萬宗申請繼續對「上樓」翹首以盼，公屋「旋轉門」未能奏效。

既然政府對公屋租金與家庭入息比例可以訂定在不超過10%，其他房屋類別（包括私樓）的住屋開支，又是否同樣可以訂定在一般市民可接受水平內呢？

一般來說，國際認同的供樓負擔比率約為30%至35%，特區政府又會否制訂全面的住屋開支比例目標，包括將資助房屋及私樓住戶的住屋開支在既定的年份內佔收入比下調至35%呢？當住宅供應續增時，可考慮進一步下調相關比例，反之，當住屋開支超過相關目標比例時，就要着力增加供應，藉以平衡供求，調整市場價格。房屋是生活必需品，筆者期望，政府從供應着手、制訂長遠政策，除了追求單位的數量，亦要着重居住環境和生活的質素。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]