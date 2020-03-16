經濟
陳大為 世界為觀

投資策略

陳大為：新冠肺炎非放水所能治

【明報專訊】上文提到中國的信貸情況，尚有啟示。不過，剛過去一周全球恐慌，如今先簡單一說有何有趣觀察，然後再討論恐慌之事。

2014至15年，以及2018至19年，中國銀行系統總資產的增長俱比央行的總資產急。換言之，一直印象中的「放水」，也不過是所謂的逆回購和存貸利率差的操作而已。前者須銀行以抵押品換央行的錢，到期贖回，所以只能提供極短期的流動性，算不上放水。後者更只是給銀行指示，操作是銀行的事，沒央行份。在此情况下貸款急增，並非央行放水，而只是政府通過財政政策，用政府項目益黨企，銀行只是過路財神矣。

帳就必賴 中國債勿碰

如此一來，時辰到，賺也好蝕也好，中央和央行都可以撇得一乾二淨：畢竟no skin in the game，只要幾家台柱國企不死，其餘的更似工程界的「四沙」，摺埋A再開B，反正老闆都是一樣。帳就必賴，避不避得到看閣下功力和運氣了。是以中國債，勿碰。

欲說全球，請看附圖。最明顯的是預期通脹率（即10年美國國債利率減去10年美國通脹掛鈎債券利率）一直都反覆下跌，現時別說低過聯儲局期望的2%，甚至低於1.5%，向着更低處進發。同時，10年國債利率減2年國債利率又已經幾近零，即孳息曲線幾近壓平，向着倒轉進發。為免短期的credit crunch，匆匆忙忙減息0.5厘，亦不出奇。只是這種做法只算打補釘，防止資本密集企業被銀行call loan，引致chapter 11潮（違約潮）。但對股市不會有任何幫助：事關政府主動托債價，資金主動跑去穩健國債，賺價又賺息；或者short標普500指數；或者long VIX option，有何不可？

誠如此，有兩點要注意：

1. 一旦通縮成形，黃金雖是避險工具，但在通縮未停前，卻仍會跌價，只是遠比股樓和垃圾債好。此時若買入，雖然仍值得，但請預期捱價。

2. 經濟基礎原本已有問題，跌乃遲早之事，然而疫情卻加了大量未知之數：何時才結束？多少代價？恢復有幾難？更重要的是：此非單純泵錢所能救，亦須市民自覺防疫，方能拖慢疫情，直至特效藥和疫苗出現。然而不少地區仍沒有汲取武漢沒及早採取行動而引致大爆發的教訓，繼續half-measure。是以後市不樂觀也。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

上 / 下一篇新聞

曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
青年基金名字相近 本地富二代主導
青年基金名字相近 本地富二代主導
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
力攻大灣區 合拍劇成新財路
力攻大灣區 合拍劇成新財路
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港設廠利引入外國技術
港設廠利引入外國技術
張兆聰：外圍短線較A股值博
張兆聰：外圍短線較A股值博
余淑穎：創業理財4大秘訣
余淑穎：創業理財4大秘訣
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：股市成交大 候低Call港交所
金子：股市成交大 候低Call港交所
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
潘啓才：熊市好覓百倍股
潘啓才：熊市好覓百倍股
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：與恐慌對着幹！
陸振球：與恐慌對着幹！
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
王弼：跟大鱷重槌西方石油
王弼：跟大鱷重槌西方石油
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
湯文亮：誰是大輸家？
湯文亮：誰是大輸家？
陳永傑：美息減完可以再減
陳永傑：美息減完可以再減
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
布少明：環球波動 港樓市仍穩
布少明：環球波動 港樓市仍穩
李志成：美再減息 港樓可受惠
李志成：美再減息 港樓可受惠
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
一手半月583宗 超上月全月近七成
一手半月583宗 超上月全月近七成
寶明苑3房未補價570萬破頂
寶明苑3房未補價570萬破頂
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
富達：不宜亂調整強積金組合
富達：不宜亂調整強積金組合