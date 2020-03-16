陳大為：新冠肺炎非放水所能治

2014至15年，以及2018至19年，中國銀行系統總資產的增長俱比央行的總資產急。換言之，一直印象中的「放水」，也不過是所謂的逆回購和存貸利率差的操作而已。前者須銀行以抵押品換央行的錢，到期贖回，所以只能提供極短期的流動性，算不上放水。後者更只是給銀行指示，操作是銀行的事，沒央行份。在此情况下貸款急增，並非央行放水，而只是政府通過財政政策，用政府項目益黨企，銀行只是過路財神矣。

帳就必賴 中國債勿碰

如此一來，時辰到，賺也好蝕也好，中央和央行都可以撇得一乾二淨：畢竟no skin in the game，只要幾家台柱國企不死，其餘的更似工程界的「四沙」，摺埋A再開B，反正老闆都是一樣。帳就必賴，避不避得到看閣下功力和運氣了。是以中國債，勿碰。

欲說全球，請看附圖。最明顯的是預期通脹率（即10年美國國債利率減去10年美國通脹掛鈎債券利率）一直都反覆下跌，現時別說低過聯儲局期望的2%，甚至低於1.5%，向着更低處進發。同時，10年國債利率減2年國債利率又已經幾近零，即孳息曲線幾近壓平，向着倒轉進發。為免短期的credit crunch，匆匆忙忙減息0.5厘，亦不出奇。只是這種做法只算打補釘，防止資本密集企業被銀行call loan，引致chapter 11潮（違約潮）。但對股市不會有任何幫助：事關政府主動托債價，資金主動跑去穩健國債，賺價又賺息；或者short標普500指數；或者long VIX option，有何不可？

誠如此，有兩點要注意：

1. 一旦通縮成形，黃金雖是避險工具，但在通縮未停前，卻仍會跌價，只是遠比股樓和垃圾債好。此時若買入，雖然仍值得，但請預期捱價。

2. 經濟基礎原本已有問題，跌乃遲早之事，然而疫情卻加了大量未知之數：何時才結束？多少代價？恢復有幾難？更重要的是：此非單純泵錢所能救，亦須市民自覺防疫，方能拖慢疫情，直至特效藥和疫苗出現。然而不少地區仍沒有汲取武漢沒及早採取行動而引致大爆發的教訓，繼續half-measure。是以後市不樂觀也。

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[陳大為 世界為觀]