潘啓才：熊市好覓百倍股

正所謂有危有機，這次大跌市，加上過去兩年細價股所面對的種種困難，可能提供了一個機會，讓我們把一小部分資金，開始去收集一些優質價平的細價股。希望在二至三年後，有機會買中一些十倍甚至百倍股。

朋友SARS時買殼股勁賺

上述睇法，單憑去估，好難想像，但如果回顧歷史，其實有跡可尋，話說在2003年SARS之後，我認識一名朋友，由那時起收購了一批創業板殼股，當時這些創板殼根本無人想要，所以低至幾百萬元已經可以買到，至於主板殼，也是三幾千萬。而當股市去到2015年時，這批創仔殼股的回報係一百幾十倍。此外，周顯亦講過，他認識一名朋友，在2008年金融海嘯之後，用每注十萬八萬，買了一百幾十隻殼股，結果在幾年後，他也賺了幾十倍的回報。

所以，在此刻香港股巿進入熊市之際，除了可以開始準備，去吸吶一些已經跌得過殘的大價股外，也應該做好準備，學好尋找具爆升潛力的細價財技股的方法，把小部分資金，投放在此類股份上，希望在二至三年後，獲得可觀的回報。

細價財技股 總會翻身

要支持上述睇法，除了回顧歷史，我還有一些觀察，以支持細價財技股總有翻身的一日。

首先，現時已經DQ了或將會DQ一大堆上市公司，又會對會計師保留意見的公司動殺手，再加上有幾個活躍的炒股集團已被搞到雞毛鴨血，想動也動不得。所以，現時可以炒的細價股已變得買少見少。

細價股選擇變少 將來炒作更瘋狂

此外，過去一年多，由於無法集資，又賣不到殼，啤殼上市的公司已經愈來愈少，這會進一步抽乾了股票的供應量。再者，由於現時不准大比例，大折讓供股及配股，即是限制了大量印刷股票，這提高了股票的成本，因此，向下炒已無可能。如果要想收回成本及獲得合理利潤，股票必須要炒得更高，皆因賣掉了之後，便再也難收乾了。

最後，很多細價股已經跌至一兩億元，甚至一億以下市值，而創業板更加離譜，至千萬元都有，實在太過廉宜了。所以，我認為，現時95%乾的細價股，在股市重來的時候，將會大炒特炒，因為市場可炒的細價股已不多，股民的選擇也不多，只有集中炒幾隻，也將會炒得更為瘋狂。

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[潘啓才 通天財技]