蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極

歐洲現在已經變成世界疫情新震央，除了意大利接近兩萬宗確診，密度遠高過中國。西班牙、法國、德國未來幾乎肯定破萬，英國首相也明言英國實際確診可能接近1萬宗，最最神奇的是德國總理和英國首相都明言新冠疫情感染最後勢不可當，大部分國民不可倖免，英國政府甚至認為感染產生抗體才是最後的真實防線！天啊，好奔放，這不就是中國人平時詛咒人家的「早死早超生」嗎？思想相當奔放，而且出自首相之口。

英揆指感染後抗體才是防線

關於疫情防控現在存在很大的，甚至說大不同的路線之爭——中國大陸、韓國的殲滅戰硬朗手法；歐美的放任物競天擇（生死有命富貴在天）的柔性手法；日本、新加坡、台灣、香港相對折衷。對於歐美最近的疫情大爆發，很多中國人惋惜外，也為中國的防控路線和結果覺得很自豪，甚至覺得歐美有病，是亂來，怎麼可能在病毒面前放棄戰鬥呢？最後將全軍覆沒。本欄讀者應該知道小金人對國內這種不惜犧牲一切代價對付病毒的手法有點保留，當然這次也是沒有辦法了，不得已而為之，可這種方法往往最後一身傷，甚至重傷。小金人的幾個好朋友相反就很引以為傲，甚至覺得小金人最近的言論有點親外人（有點冤枉）。哈哈！我只是覺得歐美都是代表全球最先進科技文明，雖現在也是山河落日，最少現在還是最高水平，領導人也只是CEO而已，所以面對世紀疫情怎可能會出白癡招數，更多的是觀點與角度不同而已，加上宗教信仰（基督教/天主教對生命的看法和達爾文進化論），所以彼此覺得對方的行為突兀。這次疫情防控也看出中西文化的大不同。

港星日外鬆內緊 做法最可取

首先從對待新冠病毒的看法上，中國是打殲滅戰，不惜犧牲一切代價務求殲滅病毒，還中國一片凈土；西方是覺得病毒無法消滅（除非有抗體或者疫苗），務求盡可能控制病毒帶來的整體社會傷害，哪怕共處。這點上，小金人是很同意病毒是無法消滅的，你只能盡人事聽天命，在不破壞社會基本運行下，盡量小心防疫，當然歐美那種一切交給天命的做法，也很難接受，原則上小金人更支持日本、新加坡、香港的做法，外鬆內緊，基本步伐不變。哪一種方法事實上難言對錯，最後事實總會檢驗。打中國功夫的中國這次用的是西洋拳，可打慣拳擊的西方國家用的卻是太極。

中國防控的經驗與教訓，總結就是：嚴防死守，全國停擺，輕重症全搞定。2月初以來的成果擺在那裏，但代價也極為沉重。所以，中國硬朗路線的副作用是經濟面打擊極大，而且疲於奔命，尤其是現在其他國家普遍採取了放任自流的做法。

美英德的作法是亮出底線，輕易不救治，輕症自我隔離，集中兵力資源在重症，防止醫療擠兌，盡可能以時間換空間，熬到夏天再說，或者疫苗出來，最最差熬到社會有一部分人有抗體為止，因為新冠在年輕人身上的確診癥狀是不太嚴重的。當然這個做法就怕意大利的局面，有幾個超級傳播者，再加上國民太自由放任，那就很容易局面失控。在西方國家，新加坡、日本國民自律自肅一流，局面就控得住，意大利、西班牙，甚至法國就難說，可英德應該是可以的，而美國就更不用擔心了。

西方「拖字訣」等疫苗面世

英國首相話說得這麼難聽，這麼做的理由，在於新冠病毒鬥爭長期化，可能在未來一兩年內感染總人數達六成甚至更多，戰而勝之不可能，不如拖。為什麼要拖呢？因為如果不能消滅病毒的話，拖就是唯一現實的目標。拖的意思就是將病毒感染人群的時間拖長，把峰值降下來，避免出現集中的突然大爆發，崩斷醫療體系。所以他並不是亂來的。防控路線誰對誰錯，現階段真是沒人知道，說不定熬着熬着，疫苗就出來了。可未來兩三個月，中國的打法不會變，下一步就是盡快復工，盡快支持實體經濟。歐美不一定。美國素來很狠，如果疫情轉差，變硬朗些也是有可能的，大部分歐洲國家軟的路線應該也會堅持。所以未來兩三周歐洲的確診數據可能驚人，甚至最終超過中國也不無可能。

香港的朋友我建議還是盡人事聽天命，小心防疫，可基本生活還是得保持正常，誰知道這場疫情維持多久，健康的身體和情緒才是最重要，保護好家裏老人，這次病毒最脆弱者。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]