Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年3月16日星期一
環球數據前瞻
曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
青年基金名字相近 本地富二代主導
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
力攻大灣區 合拍劇成新財路
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港設廠利引入外國技術
張兆聰：外圍短線較A股值博
余淑穎：創業理財4大秘訣
環球數據前瞻
金子：股市成交大 候低Call港交所
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
潘啓才：熊市好覓百倍股
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：與恐慌對着幹！
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
王弼：跟大鱷重槌西方石油
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
湯文亮：誰是大輸家？
陳永傑：美息減完可以再減
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
布少明：環球波動 港樓市仍穩
李志成：美再減息 港樓可受惠
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
一手半月583宗 超上月全月近七成
寶明苑3房未補價570萬破頂
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
富達：不宜亂調整強積金組合
環球數據前瞻
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
青年基金名字相近 本地富二代主導
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
力攻大灣區 合拍劇成新財路
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港設廠利引入外國技術
張兆聰：外圍短線較A股值博
余淑穎：創業理財4大秘訣
環球數據前瞻
金子：股市成交大 候低Call港交所
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
潘啓才：熊市好覓百倍股
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：與恐慌對着幹！
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
王弼：跟大鱷重槌西方石油
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
湯文亮：誰是大輸家？
陳永傑：美息減完可以再減
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
布少明：環球波動 港樓市仍穩
李志成：美再減息 港樓可受惠
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
一手半月583宗 超上月全月近七成
寶明苑3房未補價570萬破頂
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
富達：不宜亂調整強積金組合
曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
青年基金名字相近 本地富二代主導
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
力攻大灣區 合拍劇成新財路
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港設廠利引入外國技術
張兆聰：外圍短線較A股值博
余淑穎：創業理財4大秘訣
金子：股市成交大 候低Call港交所
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
潘啓才：熊市好覓百倍股
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：與恐慌對着幹！
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
王弼：跟大鱷重槌西方石油
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
湯文亮：誰是大輸家？
陳永傑：美息減完可以再減
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
布少明：環球波動 港樓市仍穩
李志成：美再減息 港樓可受惠
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
一手半月583宗 超上月全月近七成
寶明苑3房未補價570萬破頂
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
富達：不宜亂調整強積金組合
prev
next