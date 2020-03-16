余淑穎：創業理財4大秘訣

Judy現年38歲，是首飾設計師，已婚，原本月薪4萬元，她計劃明年1月在市中心開設一間小型的樓上首飾舖售買及開班教授自己設計的首飾，達成創業夢，經4年多的儲蓄，現在有80萬元資產（基金、外匯及現金）作創業之用。Judy想知道應如何善用現有儲蓄創業，及應預留多少錢營運首飾店？

Judy將約40%的儲蓄用作開業開支，之後可將餘下約一半儲蓄、即24萬元預留作首飾店的未來6個月營運開支之用，至於餘下來的24萬元儲蓄可考慮投資較為平穩增長及有定息收入的債券，作為個人後備現金流，同時也可收取穩定回報。至於創業理財，主要須考慮以下幾點：

（1）店舖選址安排

因Judy已預留未來6個月營運開支，所以可考慮與樓上舖業主立下半年至9個月短期租約，可選擇一些同一大廈中有較多單位供應及地點較鄰近大街的樓上舖起步，因為人流較集中的地區對首次創業者較有優勢。

（2）收支平衡方案

因Judy已有15年首飾設計經驗，及獲取多個個人首飾設計獎項，所以她可以盡量運用自己的創意設計一些營合不同場合及市場的首飾成品作銷售，並且也可開設一些簡單製作的首飾創作班教授製作技巧及銷售自製材料包，同時也可招覽會員，以市面上類似的創作班為例，每課收費450至600元，扣除原材料及營運成本後，平均有35%至50%的利潤。當然要配合廣告及互聯網的宣傳，例如加入一些時下流行及較大規模的團購網等，能令日後生意發展更為多元化。

（3）第三者責任及盜竊保險

創業者往往在開業成本計算中忽略了營運時可能遇到的風險，例如：盜竊引致財物損失及損毀、玻璃意外破裂、電力中斷引致生意損失、第三者身體損傷或人身意外等。其實市面有一些專門針對以上一般店舖全面保險可供購買，保障周全之餘，保費也可按照店舖大小及投保額作自由選擇，以Judy的個案，預料每年保費約1800元便足夠。

（4） 創業心態

其實創業的路途上，除了營運開支要預算恰當之餘，在心態上也是創業成功與否的重要一環。年輕的創業者往往缺乏人生經驗及鍛練，在與人溝通時未能表達自己商店及商品優點，有時候也不能處理及理解客戶的要求，而失去生意機會，所以有技巧的說話及表達能力是必須的。此外，如果創業者是由打工一族而來的話，更需要加強自我管制能力，以及一顆大展鴻圖的事業心，努力自強，去達成創業夢！

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美聯金融高級副總裁

[余淑穎 理財信箱]