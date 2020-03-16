張兆聰：外圍短線較A股值博

上周股市的波動，就連股神巴菲特也直言活了89歲才第一次遇到。股市初時主要擔心疫情將拖累經濟，到上周信貸市場開始緊張，無論高息債還是投資級別債券的價差均顯著上升。及至上周四波音宣布動用上月剩餘循環貸款額度，將市場恐慌情緒推至高峰。就連聯儲局緊急向市場注資1萬億美元，也只能令股市反彈短短20分鐘。

市場怕央行彈盡糧絕

市場預期聯儲局本周會大幅減息75點子至1厘，甚至會重啟QE。當前信貸市場緊張，但並未如2008年般出現結構問題，金融機構財政狀况仍然穩健。若現在便將減息子彈全數打出，當衰退在第二季、第三季如期到來，甚或再有另一隻黑天鵝出現，屆時就將彈盡糧絕。

筆者覺得市場如此恐慌，一來疫情導致全球經濟停頓大家都未遇過，二來是投資者擔心央行再無招數可以拯救市場。尤其是早前美債利率崩盤式下跌，這條作為歐洲和日本金融機構解決本國負利率問題的途徑一旦消失，將會動搖整個國際金融市場體系。聯儲局此前緊急減息半厘是迫不得已，但歐洲央行之後也沒有跟隨，可能是已沒有貨幣政策空間，但也是希望聯儲局能手下留情，讓歐美、美日之間維持一定息差。

企業復工資金流實體經濟 不利A股

上周一個有趣現象，是北向資金累計淨流出417.95億元人民幣，為歷來單周最大額。南向資金淨流入510.66億港元，亦是歷來單周最勁。A股是今年最強勢的資產，疫情肆虐下一直在漲，一來是資金都在金融市場空轉，沒有流向實體經濟，二來筆者覺得也是中央最高領導人的授意，一為面子，二為刺激經濟。上周更有23部委發文，要求增加居民財產收入。

然而，隨着企業復工，資金會回流至實體經濟，不利A股的資金市行情，再加上外資流走，而海外經濟停頓也會逐漸透過貿易影響內地經濟。處於低位的海外股市，相對於高位的A股較為值博。

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