經濟

港設廠利引入外國技術

【明報專訊】香港寸金尺土，廠房設於香港比東莞成本肯定較高。但王潔芳解釋，當年仍決定將新廠房設於香港，是考慮到該廠定位較高，可能需要與不同國家交流技術，甚至引進外國的技術和生產設備，畢竟內地引進外國技術的限制較香港大。2018年，該公司開始租用現時的大埔廠房，陸續安裝各種機器，進行調試、優化。直至去年底，才開始量產納米纖維濾網。

現時，其大埔廠房可直接生產應用於冷氣機的納米纖維濾網。該公司稍後也會在香港推出卷裝產品，消費者只要按其冷氣機隔塵網的大小裁剪，將之貼在隔塵網後面，再裝回冷氣機內即可。至於適用於中央空調系統及空氣清新機的納米纖維濾網，亦可以在香港完成大部分工序，最後將濾材打摺以及加上金屬框等低增值的工序，則由東莞廠房負責。

該公司的納米纖維濾網有幾個特點。第一，是其纖維幼細，過濾效率高。例如，可以達到HEPA標準中的H13級，將直徑0.3微米的微粒過濾99.97%或以上。第二，阻力不大，不會產生太大的氣壓下降，令空調系統的耗電顯著增加。第三，則是在織造納米纖維時，已經加入了能夠殺菌及分解揮發性有機化合物（VOC）的添加劑。因此，當空氣中的細菌接觸到這些納米纖維時，就會在短時間內被殺死。王潔芳不願透露這種殺菌技術的細節，但強調不是銀離子技術和光觸媒技術。

獲日內瓦國際發明展金獎

在2018年4月的日內瓦國際發明展中，該公司憑這種多功能納米纖維濾網獲頒一個金獎。不過，要將實驗室內的研究成果轉化成商業化生產，需要投資很多金錢和心力。以該公司的大埔廠房來說，面積約1.3萬平方呎，單是裝修工程以及購買外國設備的投資就達到5000多萬元。

其中最關鍵的設備，是那部將聚偏二氟乙烯（PVDF）膠粒織成納米纖維的靜電紡絲機。這部機器不單止要安裝在無塵車間內，其中央部分對濕度的要求極其嚴格，濕度必須在40%左右，誤差不可以超過2%。

另一部超聲波焊接機，是用來在納米纖維層的前後加上複合層（先隔去較大的塵粒）。王潔芳去過6個國家的機器生產商處考察，才找到現時這部適合該公司的焊接機。

王潔芳認為，經過這次新冠病毒肺炎在全球爆發，納米纖維的應用將會加快普及。而且，因為納米纖維的可塑性高，其應用不限於空氣過濾（還可應用於濾水及電池等），該公司中長期還需要設立一家更大的廠房，屆時大埔廠房就會轉為研發中心。至於將來那家大廠房的開設地點，香港、內地或東南亞該公司都會考慮，但前提是要得到當地政府欣賞和認同，才會在那裏投資。

上 / 下一篇新聞

曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
青年基金名字相近 本地富二代主導
青年基金名字相近 本地富二代主導
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
力攻大灣區 合拍劇成新財路
力攻大灣區 合拍劇成新財路
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
張兆聰：外圍短線較A股值博
張兆聰：外圍短線較A股值博
余淑穎：創業理財4大秘訣
余淑穎：創業理財4大秘訣
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：股市成交大 候低Call港交所
金子：股市成交大 候低Call港交所
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
潘啓才：熊市好覓百倍股
潘啓才：熊市好覓百倍股
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：與恐慌對着幹！
陸振球：與恐慌對着幹！
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
王弼：跟大鱷重槌西方石油
王弼：跟大鱷重槌西方石油
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
湯文亮：誰是大輸家？
湯文亮：誰是大輸家？
陳永傑：美息減完可以再減
陳永傑：美息減完可以再減
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
布少明：環球波動 港樓市仍穩
布少明：環球波動 港樓市仍穩
李志成：美再減息 港樓可受惠
李志成：美再減息 港樓可受惠
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
一手半月583宗 超上月全月近七成
一手半月583宗 超上月全月近七成
寶明苑3房未補價570萬破頂
寶明苑3房未補價570萬破頂
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
富達：不宜亂調整強積金組合
富達：不宜亂調整強積金組合