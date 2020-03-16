經濟

港商變陣產納米濾芯 解口罩荒

【明報專訊】一場新冠肺炎，令空氣過濾設備和口罩大賣，更顛覆很多人的價值觀，大家驚覺，原來本地生產那麼重要，原來濾芯那麼矜貴。現時準備在香港生產口罩的10多家公司，大都需要從內地購入溶噴布作濾芯。但原來本地已有公司能夠生產更高級的納米纖維濾芯，應用於中央空調和冷氣機、空氣清新機等。考慮到公眾利益，該公司最近緊急研製出納米纖維口罩濾芯，並同意以成本價向本地兩個口罩生產商供貨。

明報記者 薛偉傑

百達洋行（遠東）董事王潔芳表示，公司於1983年成立，那時有不少公司在香港生產電器，公司最初12年只是代理外國生產的零件，賣給香港家電廠。直至1995年，因為本地工廠已大舉北遷，加上由外國輸入零件船期長，價格偏高，該公司和一家西班牙公司合資，在東莞設立第一家廠房。最初只是為西班牙生產的電源線加工，裁剪成不同長度，配上不同地區的插頭。其後生產PVC膠管、矽膠管、咖啡機濾網或濾紙、豆漿機和榨汁機濾網等。由2000年起，東莞廠房開始生產吸塵機濾網、中央空調及飲用濾網，產品大多出口到外國。

2017年，該公司與納米及先進材料研發院（NAMI）合作研究製造納米纖維空調濾網的技術，並申請到「創新及科技基金」的資助。此外，該公司再自行研究後加工技術，包括在納米纖維層的前後加上複合層等（先隔去較大的塵粒，避免納米纖維層太快被阻塞，藉以延長壽命）。同時，該公司開始物色廠房，計劃在香港生產納米纖維濾網，應用於中央空調系統、冷氣機及空氣清新機等。翌年他們在香港設廠，去年底起生產納米纖維濾網。

但自從新冠肺炎在1月底急轉直下，香港市面一罩難求之後，很多計劃在香港生產口罩的業者都找上門，希望公司為他們生產口罩濾芯。「他們都說，你們既然能夠生產空調濾網，為何不可以生產口罩濾芯？」

口罩濾芯「配方」跟空調不一樣

王潔芳表示，技術上可以做到，但畢竟需要一些時間。因為生產口罩濾芯的「配方」必須有些修改，不宜照跟空調濾網的，否則其降壓會太大，令用戶呼吸困難。此外，由於該廠房的機器乃用於生產空調濾網，若改為生產面積小得多的口罩濾芯，其效率會被拖低，還需要增加一些自動化工具。

到年初五（1月29日），用來生產傳統即棄外科口罩的濾芯的溶噴布的價格已被炒高5倍，口罩價錢被搶高的情况就更嚴重。該公司想替內地工廠的工人採購口罩也不成功。另一方面，因為全球只有很少公司能夠生產納米纖維，其原材料PVDF膠粒的價格卻相當穩定，從外國採購也無問題，該公司決定在香港生產納米纖維口罩濾芯，以成本價供應給維特健靈及HK MASK。

由化學博士鄺士山發起的HK MASK計劃，力推可以放入濾芯的可重用布口罩套。該公司承諾，賣給HK MASK用戶的口罩濾芯每個定價在2元以內。至於該公司為維特健靈生產的口罩濾芯，會比為HK MASK生產的略為優勝一點，但兩者的過濾效率也很接近。從測試所見，其納米纖維口罩濾芯可以將直徑0.3微米的微粒過濾約93.65%。該公司員工表示，這是以納米纖維濾芯作測試，而非整個口罩測試。有關維特健靈的口罩的過濾效率，需待對方公布。

未決定會否將口罩濾芯變長遠業務

王潔芳強調，該公司為維特健靈及HK MASK生產口罩濾芯，只是收回物料及工資成本，並沒有攤分任何研發或設備的投資。該公司需要降低其空調濾網的產量，騰出部分機器時間生產沒有盈利的口罩濾芯。所以該公司也希望疫情盡快過去，將產能用回生產空調濾網。至於會否將口罩濾芯發展成長遠業務，例如出口到外國，則要看客戶需求和是否願意以合理價格採購。

相關字詞﹕口罩 維特健靈 溶噴布 濾芯 濾網 納米纖維 百達洋行

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