SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單

零售商可開網店「散貨」

SHOPLINE提供開設網店服務，包括設定商品上架、付款、物流、促銷活動等功能。韋百濤表示，實體店近日經營或遇上一定困難，即使店主同時設有實體店及網店，亦會集中火力發展線上業務。最近透過該公司開設網店的商戶亦較預期多，原因包括多一個途徑「散貨」維持現金流，以及消費者模式不斷改變，近月亦明顯以網購為主，令店家順應潮流研開網店。

韋百濤認為，疫情過去後實體零售會回復正常，不過消費者已養成網購習慣，現時正好部署長線網上營銷策略，亦是時機多作推廣吸納客人。

他表示，不相信網購會完全取代實體零售，更多是相輔相成、雙線發展，不過香港現時網購佔比依然很細，仍有巨大增長空間。

指fb不適合銷售產品

近日facebook湧現不少出售抗疫產品的專頁，韋百濤認為，facebook更多是市場推廣的渠道，不太合適用作銷售產品。他解釋，客人留下信息後，店主需回答問題，亦不能即時顯示存貨情况，最終可能已經售罄。因此，當擁有一定流量後，開設自己網店可有系統協助，處理更多訂單，網店亦可提供後台數據，例如最多人瀏覽的產品、會員資料等，方便未來再作市場推廣。