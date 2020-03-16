經濟

騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成

【明報專訊】股王騰訊（0700）將於周三（18日）公布去年第四季業績，綜合14間券商預測，騰訊去年度經調整溢利增長平均為947.59億元（人民幣，下同），按年增長逾22%。當中不乏大行指出，騰訊上季起將芬蘭遊戲開發商Supercell業績合併申報，加上陸續確認《和平精英》收入，繼續看好上季遊戲收入升幅，但媒體廣告表現則略為受壓。

匯豐研究上周發表報告，下調騰訊將目標價由483元降至458元，維持「買入」評級。該行指，騰訊去年末季遊戲業務及社交廣告強勢，按年增長超過2成，支付業務則步入健康盈利。該行預計，去年末季收入約1022.91億元，按年增長20％，經調整利潤約264.60億元，按年增長34％。

匯豐料社交廣告升幅冠同行

匯豐認為手遊前景樂觀，預計上季及今季手遊收入分別按年增長27%及33%，其中《王者榮耀》及《和平精英》日活躍用戶（DAU）大幅增長；加上前年末季《和平精英》尚未締造收入，荷蘭遊戲商Supercell亦是去年末季才併表，將令手遊業務大幅增長。

外界關於競爭日益加劇的廣告市場，匯豐認為，騰訊比同行更具彈性，其遊戲及社交廣告收入強勁將抵消媒體廣告的疲勢。該行預計，社交廣告去年末季增速為27%，按年下降7個百分點，考慮到拼多多等主要客戶廣告需求將率先恢復，並有意增加廣告預算，預計今年騰訊社交廣告按年增長26％，超過百度及微博等同行。

花旗上月中旬發表報告，將騰訊目標價由424元提高至484元，維持買入評級。該行估計，今年首季度媒體廣告或保持低迷，而社交廣告穩定增長，並提到新冠肺炎疫情雖衝擊金融科技及網上廣告，但同時為公司帶來流量及遊戲收入。

高盛上調目標價至490元

高盛發表報告指出，上調目標價至490元。高盛估計去年收入約3754.76億元，按年升20.07%，稅前盈利約940.86億元，按年升21.45%。該行估計，上季騰訊增值服務收入升約2成至523.55億元，線上廣告收入按年升15%至196億元。

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