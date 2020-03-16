力攻大灣區 合拍劇成新財路

TVB曾力拓myTV SUPER及電商平台Big Big Channel，但截至去年上半年收入貢獻仍只有15%，涉約2.87億元，逼使香港起家的TVB加緊發展大灣區市場，尤其是中港合拍劇頗具潛力。TVB在2018年度連推3套合拍劇，包括《宮心計2深宮計》、《鐵探》及《再創世紀》，在2018財年貢獻近2.99億元聯合製作收入，按年大增61%，在電商業務難與港視（1137）競爭下，或有望成為TVB收入新支柱。

內地收緊戲劇題材成隱憂

面對廣告收入逐年下跌，TVB佈局進軍內地已久，TVB大幅增加內地播放渠道，大量劇集在優酷、愛奇藝及騰訊視頻上架，近年合拍劇大多含有懸疑、推理、犯罪元素，希望迎合內地觀眾口味，亦是TVB希望在「宮鬥劇」以外，增加內地市場份額。惟內地合拍劇之路仍有隱憂，去年內地收緊播放古裝劇及偶像劇，TVB在2019上半年業績報告已表示，因內地當局行政政策，導致期內聯合製作劇集進度延緩，預計下半年才恢復正常。