疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%

明報記者 李哲毅

TVB近年屢被批評新聞報道偏頗，去年6月反修例風波起，更惹來網民發起「罷睇」兼抵制TVB廣告商行動，間接打擊公司廣告收入。據本報翻查TVB由2011年至2020年間的電視廣告收費，發現TVB幾乎年年加價，去年翡翠台黃金時段30秒廣告費按年上調3.5%至14.36萬元，但隨着本港以至全球經濟轉差，TVB今年則罕有維持廣告收費。

ViuTV同時段廣告價僅1.1萬元

而成功吸引年輕網民的ViuTV自2016年啟播後，亦逐年上調電視廣告費，但幅度亦大幅減慢，黃金時段30秒廣告底價逆市加價2.02%，至1.11萬元，叫價能力仍遠遠不及TVB（見附表）。

上月GroupM發表報告，分析肺炎疫情對廣告市場影響，當中提到現時港人留家時間增加，變相更頻密地開電視，令電視成為疫情期間其中一個廣告戰略重點。報告發現，自本港1月下旬爆發新冠病毒，收看電視觀眾顯著提高，2月份的翡翠台全日收視率較去年12月時高出4成，單計黃金時段收視亦爆升3成至21.2點，不論全日或黃金時段收視均創下去年1月以來新高。

翡翠台收視一年高

GroupM 提到，翡翠台收視率在去年5月至12月間下降17.5％，原因是觀眾轉看其他新聞頻道，又或者是部分觀眾抵制其節目，但新年則出現大幅反彈，新冠肺炎疫情在農曆新年轉趨惡化，新春後（1月25日至2月6日）的本港所有電視台平均收視率較新春前（1月1日至24日）升34%至13.3點，當中TVB升35%至10.2點，而開電視、港台、ViuTV全日收視分別升43%、28%及24%，但仍只錄得0.5點、0.8點及0.7點收視。

去年自反修例風波以來，本港持續出現社會運動，拖累去年末季本地消費情緒，內地及其他地方旅客亦大幅減少，導致本港經濟進一步衰退，此外消費者因政治立場，而抵制部分品牌及媒體渠道，GroupM 分析認為，去年下半年廣告支出市場出現萎縮，預計下降趨勢持續到2020年。