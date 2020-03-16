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高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成

【明報專訊】雖然港股近日顯著下跌，惟過去2年半在《Money Monday》不同欄目多次推介、近月在「技術取勝」欄目多次建議追入的微創醫療（0853），上周股價勁升39.3%，周五收報19元，與去年底收報9.23元比較，今年以來股價已翻一番；中資機構高瓴資本及美資大行摩根大通本月先後斥資逾6億及8億元增持微創，相信是該醫療器械股成為逆市奇葩的原因之一。

根據港交所披露易上周公布，微創於前周五（6日)及上周二（10日)，分別獲高瓴資本及摩根大通買入4998萬股及5694萬股，涉資分別達6.75億元及8.23億元；而上周二CAP IV則減持微創7159萬股，涉資9.66億元，可見微創股份如籌碼般在大戶間大手易手。

摩根大通這間美資大行相信不少讀者已頗熟悉，至於另一大手增持微創的高瓴資本亦大有來頭。根據高瓴資本網頁資料，該行成立於2005年，過去10多年來已投資了一大批重新定義所屬行業的優秀公司，包括騰訊(0700)、京東（美國上市編號：JD）、美團點評（3690）、愛奇藝（美國上市編號：IQ）、Uber、Airbnb、百濟神州（6160）及藥明康德（2359），當中多間均是交銀國際洪灝在上文提及的優質股。

值得一提的是，高瓴資本創始人張磊2017年6月曾在母校中國人民大學80周年畢業典禮上演講（http://edu.people.com.cn/n1/2017/0704/c413010-29382161.html），暢談他的人生價值及投資之道，包括如何帶領高瓴資本基金規模從2005年成立初期的2000萬美元增長至2017年的300億美元，成為亞洲最大私募股權管理基金之一。

股東多會操普通話 料不乏內地人

另外，微創上周五早上在上海舉行股東特別大會，通過旗下子公司MicroPort CardioFlow Medtech Corporation購股權計劃，記者亦有以股東身分透過電話會議參加，大會以不足20分鐘通過議案後，多名操普通話的股東仍在會場或電話

上熱烈討論微創近日股價走勢，相信該股亦得到不少內地投資者的青睞。入市策略方面，《Money Monday》參考洪灝低吸勝高追港股的觀點，認為可等微創股價略為回吐始再低吸，該股愈接近高瓴資本的買入平均價13.51元，便愈有低吸作長線投資的價值。

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相關字詞﹕高瓴資本創始人張磊 摩根大通 高瓴資本 微創醫療(0853)

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