交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股

明報記者 葉創成

美國及歐洲多國新冠肺炎確診人數持續增加，歐洲多項足球比賽及美國職業籃球聯賽（NBA）亦要延期，歐美股市在上周一至周四均曾急跌近兩成，直至上周五特朗普宣布進入緊急狀態，將提供約500億美元抗疫，以應對新冠病毒疫情，令美股三大指數在收市前一小時突然大幅抽升近7%，帶動全周跌幅收窄至約一成。不過，由於上述歐美股市已從高位回落超過兩成，以美股標指為例，上周四低位2478點或上周五收市位2711點，分別較2月19日高位3393點下跌26.9%及20.1%，技術上踏入熊市。

大跌市反為早有準備投資者帶來機會

洪灝早於2月底以「瘟疫咒」為題發表報告，準確預測在外國政府設定明確的應對策略、海外疫情出現拐點前，海外市場仍會受困，可謂測中本月以來的環球大跌市，他上周五早上接受專訪時強調，目前的大跌市反而為早有準備的投資者帶來機會：「現時股市已經大幅下跌，再去講熊市來了已經太遲，這些說話應該在市場暴跌之前講；（目前我反而）認為無論再大的市場危機都會有轉機，最差的情况都會有解決的方法，所以一定要保持冷靜，不要太恐慌。疫情何時結束我們不知道，相信也無人知道，所以我覺得抄底的人都不用太心急，但是這個機會一定會有，目前應該準備好一個買貨名單，當中包括一批好公司、自己鍾意的公司、有前途的公司，業績好、管理層好、長期發展戰略好，在實體經濟中已經樹立自己市場地位的公司；準備這份名單以後，等這個暴跌行情結束時就是買入的機會，但我暫時覺得要以安全為上。」

美進緊急狀態抗疫 起根本變化

特朗普宣布全國進入緊急狀態抗疫後，洪灝在上周六下午再次接受訪問分析最新形勢。他指出，本來美國國民需要自費繳付2000至3000多美元才能就新冠疫情進行測試，令他擔心當地確診人數被低估，並且令疫情進一步擴散，這相信亦是美股過去3星期顯著下跌的原因之一，但目前美國政府應對疫情措施已經發生了根本變化，包括所有國民免費測試，政府補助帶薪病假；市場普遍認為，上述新政紓緩對疫情大幅度擴散的憂慮，故此美股亦顯著回升。

洪灝指出，美股在上月末周至上周四暴跌，可以說完全由市場情緒驅動，背後原因是投資者擔心疫情有可能令美國以至全球經濟出現類似1929年的大蕭條：「因應疫情擴大，意大利經濟已停頓，當地工廠幾乎已全面停工，並且此情况亦已擴散至德國及法國等歐洲大國，假如美國疫情亦失控，亦要跟隨這樣做；目前跨國企業的供應鏈已分佈在世界各地，一環扣一環，例如生產一輛汽車需要數千件零部件，缺少一件也令生產受阻，iPhone亦是類似情况。假如歐美製造業真的全面停頓，全球供應鏈斷裂，即使我們中國已全面復工，製造出來的零部件也無買家，這是很嚴峻的問題，就好像1929年一樣，各國互相大徵關稅令貿易成本大增，結果大家也不做國際貿易，各自為政，令經濟活動持續收縮。」

疫情千變萬化 低吸勝高追股票

即使今次疫情未至於令美國經濟出現大蕭條，而是像2001年或2008年期間的大型經濟衰退，洪灝認為，美股標指也可以從高位大跌三分之一甚至一半（編按：即回落至1697點至2262點），屆時恒指也會回落至20000點至22000點（編按：以恒指上周收報24032點計，根據彭博數據，市盈率約9.8倍，較過去10年平均值11.4倍低逾1個標準差，若回落至約20000點，將較該平均值低2個標準差，屬統計學上估值底部，見圖），即1998、2001及2008年預期經濟嚴重衰退時的估值。但他強調，上述情况會否出現，最終要視乎疫情如何發展，而必須說明是，即有關預測屬具備條件性的（即大型經濟衰退），不希望因此便予人末日來臨的感覺。

事實上，恒指期貨上周五最低報22116點，現貨最低報22519點，逼近22000點大關便掉頭回升，分別收報23742點及24032點，可見在20000點至22000點之間有強大支持。

偏好平台型科網股騰訊阿里美團

洪灝強調，假如投資者具備良好的財政實力及心理質素，買股後即使股價下跌也能安睡，現時已可考慮分階段吸納優質股，「沒有人可以準確預測大市底部，分階段買才是上策；另一方面，疫情的發展千變萬化，股市亦會跟隨有關消息大上大落，即使買貨也不用心急，低吸勝高追」。

至於目前有何優質股值得分階段低吸呢？洪灝表示，暫時他鍾情於擁有眾多互網聯用戶的平台型公司，包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團點評（3690）、拼多多（美上市編號：PDD）及愛奇藝（美上市編號：IQ），而交銀國際研究部團隊成員在各自研究的板塊中亦各有首選股可留意。

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