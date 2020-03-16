倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎

為獅子山集團澳獅環球大股東兼執董

據衞生防護中心上周五披露，其中一名確診男病人的年齡、性別、職業及住址及公司地址都與劉竹堅脗合。

根據衛生防護中心指出，該名男病人在上月27日曾到英國，期間曾與一名意大利人相處，但對方並無確診。該男病人在本月8日由倫敦乘搭國泰CX250的頭等座位從倫敦返港。回港後，他在上周一（9日）曾與數名同事於北角英皇道625號的辦公室上班，直至上周三（11日）出現病徵後自行駕車到灣仔律敦治醫院求醫，上周五正式確診。

獅子山集團及澳獅環球發公告指出，現正已與衛生防護中心緊密合作，以確保曾經與劉竹堅接觸的公司員工及業務伙伴得知有關消息，而公司的香港總辦事處已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒。

集團又表示，由於該集團的主要業務在澳洲運作，因此公司營運預期將不會因應有關事件而受到重大干擾，公司將密切留意有關情形，並於有需要時提供進一步最新消息。

兩公司指已與衛生防護中心緊密合作

翻查資料，本地金融圈人稱「堅叔」的劉竹堅，於1974年加入貿發局工作，1年後轉工到機場空運站，開始專任人力資源工作；時至1981年加入獵頭公司SGV-Byrne，3年後自立門戶成立另一家獵頭公司ERI。

曾入主招聘雜誌Recruit

在擔任獵頭工作期間，劉認識不少富豪如唐英年胞弟唐裕年、鷹君（0040）主席羅嘉瑞等。直至2002年，他介入招聘雜誌Recruit爭奪戰，協助羅嘉瑞「踢走」當時的公司旗手兼股東之一的周融，成為擁有Recruit的上市公司熊貓－Recruit老闆。

劉竹堅在取得熊貓－Recruit控制權後，先改名「才庫」再將公司轉往主板上市，將部分印刷業務分拆成匯星印刷（即獅子山集團前身），再將才庫賣盤；並在2018年再施財技，分拆澳洲業務成為澳獅環球上市。