經濟

倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎

【明報專訊】上市公司獅子山集團（1127）及澳獅環球（1540）發公告稱，已獲通知該公司大股東兼執行董事劉竹堅於上周五（13日）對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，目前情况穩定，正在香港留院接受治療。劉竹堅曾為本地招聘雜誌Recruit老闆，以上周五收市價計，他持有兩家上市公司股份市值約5.74億元

為獅子山集團澳獅環球大股東兼執董

據衞生防護中心上周五披露，其中一名確診男病人的年齡、性別、職業及住址及公司地址都與劉竹堅脗合。

根據衛生防護中心指出，該名男病人在上月27日曾到英國，期間曾與一名意大利人相處，但對方並無確診。該男病人在本月8日由倫敦乘搭國泰CX250的頭等座位從倫敦返港。回港後，他在上周一（9日）曾與數名同事於北角英皇道625號的辦公室上班，直至上周三（11日）出現病徵後自行駕車到灣仔律敦治醫院求醫，上周五正式確診。

獅子山集團及澳獅環球發公告指出，現正已與衛生防護中心緊密合作，以確保曾經與劉竹堅接觸的公司員工及業務伙伴得知有關消息，而公司的香港總辦事處已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒。

集團又表示，由於該集團的主要業務在澳洲運作，因此公司營運預期將不會因應有關事件而受到重大干擾，公司將密切留意有關情形，並於有需要時提供進一步最新消息。

兩公司指已與衛生防護中心緊密合作

翻查資料，本地金融圈人稱「堅叔」的劉竹堅，於1974年加入貿發局工作，1年後轉工到機場空運站，開始專任人力資源工作；時至1981年加入獵頭公司SGV-Byrne，3年後自立門戶成立另一家獵頭公司ERI。

曾入主招聘雜誌Recruit

在擔任獵頭工作期間，劉認識不少富豪如唐英年胞弟唐裕年、鷹君（0040）主席羅嘉瑞等。直至2002年，他介入招聘雜誌Recruit爭奪戰，協助羅嘉瑞「踢走」當時的公司旗手兼股東之一的周融，成為擁有Recruit的上市公司熊貓－Recruit老闆。

劉竹堅在取得熊貓－Recruit控制權後，先改名「才庫」再將公司轉往主板上市，將部分印刷業務分拆成匯星印刷（即獅子山集團前身），再將才庫賣盤；並在2018年再施財技，分拆澳洲業務成為澳獅環球上市。

上 / 下一篇新聞

曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
青年基金名字相近 本地富二代主導
青年基金名字相近 本地富二代主導
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
力攻大灣區 合拍劇成新財路
力攻大灣區 合拍劇成新財路
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港設廠利引入外國技術
港設廠利引入外國技術
張兆聰：外圍短線較A股值博
張兆聰：外圍短線較A股值博
余淑穎：創業理財4大秘訣
余淑穎：創業理財4大秘訣
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：股市成交大 候低Call港交所
金子：股市成交大 候低Call港交所
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
潘啓才：熊市好覓百倍股
潘啓才：熊市好覓百倍股
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：與恐慌對着幹！
陸振球：與恐慌對着幹！
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
王弼：跟大鱷重槌西方石油
王弼：跟大鱷重槌西方石油
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
湯文亮：誰是大輸家？
湯文亮：誰是大輸家？
陳永傑：美息減完可以再減
陳永傑：美息減完可以再減
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
布少明：環球波動 港樓市仍穩
布少明：環球波動 港樓市仍穩
李志成：美再減息 港樓可受惠
李志成：美再減息 港樓可受惠
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
一手半月583宗 超上月全月近七成
一手半月583宗 超上月全月近七成
寶明苑3房未補價570萬破頂
寶明苑3房未補價570萬破頂
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
富達：不宜亂調整強積金組合
富達：不宜亂調整強積金組合