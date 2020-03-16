曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關

曾俊華於香港政府任職近35個年頭，曾歷任貿易署助理署長、前港督彭定康的私人秘書、回歸後獲首任行政長官董建華邀請為海關關長；自2007年7月起獲委任為財政司長，在任時間長近10年。他在2016年底宣布辭任財政司長參選特首，因選舉工程貼地，令其民意高企，「薯片叔叔」的形象更深入民心。

曾主持港台商台節目

選舉落敗後，他曾經為港台主持節目，其後又在商業電台音樂節目《薯片鬚MUSIC》擔任主持；其後他專攻金融科技範疇，2018年他先後加盟金融科技掛帥的外資精品投行Ion Pacific任副主席、科技公司BVL非執行主席，以及保泰人壽出任資深顧問等，直至去年因工作繁重而辭任BVL工作。此外，他成立非牟利機構「Esperanza 薯片叔叔共創社」、出任港大政治及公共行政學系客席教授等。

至於他的最新動向，不得不提自由黨榮譽主席田北俊在接受訪問時提到，正與曾俊華等人考慮組成政黨，主力在幕後策劃、出錢出力支持有質素的人參選立法會。