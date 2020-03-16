青年基金名字相近 本地富二代主導

據青年基金網站顯示，基金兩名榮譽贊助人為林鄭月娥及在剛於今年1月4日被免去職務的中聯辦前主任王志民。理事會由多名本地富二代出任，主席由同時兼任大灣區基金替換董事的黃永光擔任，常務副主席及行政總裁是霍啟剛及楊彬，副主席包括李家誠、新地（0016）執董郭基煇及郭基泓、華置（0127）非執董兼主席劉鳴煒等。

消息人士：非牟利性質 促進港青交流

有消息人士指出，雖然青年基金與大灣區基金名字及班底相近，但不是從屬關係，職能上不相同。青年基金屬非牟利性質，組織章程顯示宗旨是透過籌備及舉辦推廣活動，提供有益於香港青少年或香港社會對大灣區的交流、慈善性質活動及具有大灣區元素的文化康樂、藝術及教育等活動；在大灣區促進香港青少年教育、就業及其他交流等，與中央及港府想推動港人增加對大灣區的認識的目標一致。