環球現熔斷潮 A股成資金避風港？

美被感染人群料遠多於統計

周四，美股開盤大跌，標準普爾500指數很快跌至7%，觸發熔斷機制，美股暫停交易15分鐘。這也是繼周一之後，本周美股再度熔斷。

儘管當天盤中，美聯儲宣布將為市場注入至少1.5萬億美元流動性，但出於對全球經濟前景的恐懼，資金仍然大舉逃離股市。截至周四收盤，道瓊斯指數跌幅9.99%，標準普爾500指數跌9.51%，納斯達克綜合指數跌9.43%。至此，美股三大股指累計跌幅全部超過20%，進入技術熊市。

美股本輪大跌成因複雜，但最重要的莫過於新冠狀病毒肺炎疫情在美國失控。截至目前，美國仍然沒有足夠能力為其民眾做充分檢測，鑑於新冠病毒傳播能力遠超SARS，美國民眾前期對於疫情又不夠重視，可以合理推測，美國被感染人群要比現有統計多出許多。甚至有美國權威醫師預測，全美或有7000萬至1.5億人感染。這對於本就在衰退邊緣的美國經濟而言，無疑是雪上加霜。

疫情損經濟 央行放水落錯藥

全球股市罕見遭遇「熔斷潮」。據不完全的統計，除美股外，加拿大、泰國、巴西等10個國家股市亦在周四發生熔斷。隔夜金價亦遭遇重挫，加上之前暴跌的油價，不少投資者開始擔憂2008年金融海嘯是否捲土重來。

金融危機是否重演，關鍵還要看疫情發展。必須看到，此次疫情同以往金融危機大有不同，以往金融危機更多是財務問題，可以通過央行放水來解決。但面對此次全球「大流行疾病」，貨幣、財政政策效果有限。此外，疫情擴散也加速全球經濟體衰退速度。如果疫情擴散和油價下跌進一步導致大型系統重要金融機構出現問題，那麼很可能重演2008年金融危機，應該未雨綢繆。

人民幣資產中長線看俏

在本輪全球股災中，內地股市表現亮眼，抗跌力良好，加之疫情逐漸得到控制，內地金融圈開始形成一種認識，A股將成為全球資金的避風港。

這種判斷的底氣在於，內地疫情大概率在6月底結束。根據鍾南山的看法，海外疫情類似武漢早期，處於高發期。加之缺乏類似中共強有力的管控，海外疫情大概率年內不會結束。這就意味着，在接下來一年內，全球可能只有內地這一經濟體正常運行。如此，人民幣資產的吸引力也將水漲船高。當然，短期而言，覆巢之下，豈有完卵。內地金融市場免不了受到海外波動的影響，但從中長期來看，確實應該做多人民幣資產。

[馮其十 神州新形勢]