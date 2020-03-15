不堪疫情衝擊 漢莎求助國營銀行

德政府被指必要時將入股

由於新冠肺炎疫情在歐洲急速擴散，法荷航即着手全取11億歐元信貸額度，旗下荷航更大裁員2000人，並提早在3月底將餘下的747機隊退役。彭博社引述消息指出，漢莎擬向國營Wiederaufbau Bank（復興信貸銀行）尋求支持，德國政府在必要時會入股。漢莎亦打算在其網絡經營所及的奧地利、比利時及瑞士等市場，尋求當地援助。此前漢莎著手嚴控成本，並且有傳擬將航班數目大削七成。另有報道指出，英國航空在過去數天，已經接觸美國銀行、高盛及德意志銀行尋求緊急融資方案，並預告裁員。挪威廉價航空公司Air Shuttle則在周五落實裁員5000人。

至於在美國，全球經營收入最大的航空公司達美航空宣告大削運力四成，在未來30天將停飛所有往來歐洲與美國航班。美國航空亦停飛歐洲及若干南美航線，聯合航空則將往來美歐的航班大削一半。此前有報道指出，三家美資航空公司曾經到白宮與美國總統特朗普及官員會面尋求援助。在中國，海南航空所屬海航集團亦與內地五大銀行及浦東發展銀行舉行通報座談會，擬進一步改善與債權銀行的溝通。

大行唱淡國泰 大摩「最熊」估蝕107億

在香港，匯豐、中信里昂及摩根士丹利分別預期國泰今年虧損18億、48.29億及107億元，匯豐更估計國泰單上半年虧損47億元。在眾大行中，以摩根士丹利「最熊」，估國泰的淨負債比率會由原先預期的1.23倍增至1.8倍。

本報翻查國泰2019年度業績公告顯示，上市公司本身及整個集團合計，分別累計有350億及456.67億元儲備，理論上可吸納過百億元虧損。但是參考過往兩年國泰在投資及融資按年淨流出約130億至140億元，加上今年預期經營淨收入比去年150億元為少下，料國泰或一改過往多年錄得現金淨流入狀態，在去年底留下的現金148.64億元或買少見少。