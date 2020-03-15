疫情爆發 正值歐美預訂旺季

去年共有超過20家航空公司破產。諮詢公司IBA Group稱，這些破產的航空公司，釋出了400多架飛機。在客運收入增長開始放慢之際，航空公司仍在搶購這些飛機，以致業界飛機太多。

分析師：今年客量將萎縮逾5%

根據國際航空運輸協會（IATA）的數據顯示，2018年全球客流量增長達到8%的峰值，去年增長則放緩至3.4％。分析師預期，今年的客流量將萎縮5%或以上。

為削減開支，聯合航空（United Airlines）採取了美國航空業界迄今最激進的行動。由於商務旅客減少，它已削減一些次要航線的服務，又要求一些員工放6個月無薪假期，而且今年上半年將停止招聘。部分航空公司正減價吸引顧客。 阿拉斯加航空集團（Alaska Air Group）表示，機票促銷活動令機票預訂量增加。

英航空業要求政府押後徵機場稅

英國政府早前與航空公司高層進行協商。《華爾街日報》引述一名知情人士稱，英國的航空業界要求政府押後3至6個月才徵收附加在機票價格的機場稅。 挪威的航空業界代表也要求政府減稅，助業界度過危機。

歐盟委員會正研究迅速立法，以便在客運減少的情况下，航空公司削減了航班仍可保留升降時段。此外，港航母公司海航集團在上月底已尋求海南省政府協助，由當地政府及銀行組成的「海南省海航集團聯合工作組」進一步接管海航。英航（British Airways）母公司國際聯合航空集團（IAG）表示，今次疫情存在的不確定因素更多。

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