環球航空業 陷911後最大危機

資料來源：《華爾街日報》

國際航空運輸協會（IATA）早前估計，今次疫情可能使航空公司今年的全球客運收入減少630億至1130億美元（約4914億至8814億港元），相當於全球航空公司的客運收入損失11％至19％。投行傑富瑞（Jefferies）的分析師估計，今次疫情已令全球停飛了2000架飛機。

近3周美四大航企股價跌逾35％

相比之下，根據IATA的數據，「911」襲擊事件僅導致全球航空公司的收入減少7％，即230億美元 （約1794億港元）。聯合航空母公司聯合航空控股（United Airlines Holdings）在前一周表示，將在4月把美國本土的運力減少10％，國際航班則削減20％。美國廉航捷藍航空（jetBlue Airways）將削減5％的航班，並像主要航空公司一樣，為乘客免除一些改簽的手續費。該航空公司還計劃可能進一步削減運力。經過上周的發展，恐怕美國航空公司將要削減更多航班。

由於機票收入減少，過去3周美國四大航空公司的股價跌幅介乎35％至50%。美國主要航空公司的債券價格也大幅下跌，反映投資者對其還債能力感到不安。分析師估計，再前一周的4月份機位預訂量，較去年同期下降25％。

雖然近期油價大跌，有助很多航空公司降低燃油成本，惟歐洲及亞洲有不少航空公司透過對冲交易，將油價鎖定於早前較高的水平，以致受益不大。

各地封城防疫 航班大幅削減

過去數周，一些政府限制了往來中國及其他受疫情影響的亞洲地區航班。根據中國民用航空總局的數據，作為全球第二大航空市場的中國，2月客運量按年減少80％。這種跌幅，相信正在歐洲及美國等地方重演。

追蹤飛航數據的分析公司ForwardKeys指出，2月最後一周，即意大利開始出現疫情之際，飛往歐洲的機票預訂量也較去年同期下降79％。在此期間，被取消的意大利機票數量，超出新機票預訂的數量。該國目前全國封城防疫，航班大幅減少。

「911」影響只限美國大西洋

歐洲最大的地區航空公司Flybe本月宣布進入破產程序，所有航班停飛。在疫情爆發之際，該公司的股東都不願向這家長期陷入財困的航空公司投入更多資金。

德國漢莎航空（Lufthansa）行政總裁施波爾（Carsten Spohr）預期，更多航空公司將會破產。漢莎近期安排了新的銀行融資，以應付未來數月的開支，並要求德國政府及歐盟援助業界。

漢莎表示，由於取消的機位增加，促使其考慮將運力減少50％，並將旗下的「空中巨無霸」A380機隊無限期停飛。航空公司通常透過調整運力，應對需求的改變，首先削減的通常是難以滿座的大型客機。

回顧「911」襲擊發生後，所有美國航空公司的機隊停飛了3天，引發了之後數周的航班混亂，部分航空公司的財政更大受打擊。幾家航空公司其後尋求破產保護。不過，當時的損失主要限於美國內陸及跨大西洋市場。

西南航空（Southwest Airlines）行政總裁凱利（Gary Kelly）表示，1至2月的訂票情况不錯，儘管當時中國正爆發疫情。然後，2月底歐洲人染病數字開始增加，主要經營美國內陸航線的西南航空也有大量乘客取消預訂。凱利表示，如果機票需求持續疲軟，將無可避免減少航班。

[企業地球村]