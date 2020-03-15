歐基金注資24億 國藝娛樂或易主

認股證行使價溢價24%

國藝指出，將向GEMS授出三年期購股權及可轉讓認股證，兩者行使價均為0.23元，較上周五國藝的收市價0.185元溢價24.32%，分別可發行102.17億股及3.8億股，涉資分別達23.5億及8800萬元。

在確定集團繼續上市下，國藝可以主動行使購股權，要求GEMS分批注資最多23.5億元，可攤佔國藝經擴大股本51.01%。一旦行使認股證，GEMS的持股將增至51.93%。原大股東兼集團主席冼國林的持股，將由原先的17.62%，攤薄至介乎11.44%及11.66%。

國藝取得新資金後，有2.5億元用於還債、1億元作一般營運資金，以及12億元擴大及改進現有的西樵山國藝影視城及國藝度假酒店，另有8億元用於物色包括虛擬銀行、網上電商及消費融資項目的潛在機會。若認股證獲行使再集資8800萬元，則會用於影視城及酒店業務所需。