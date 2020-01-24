OCEAN MARINI推208伙沽九成

昨一手售230伙 疫情以來最旺周末

疫情下開售的首個樓花新盤日出康城OCEAN MARINI，發展商因應疫情而安排準買家分批揀樓，每個時段最多只有50組客。港鐵物業總監鄧智輝昨日早上到OCEAN MARINI售樓處視察後表示，發展商沒輕視疫情，分批讓準買家揀樓安排很好。

他又透露，港鐵正積極籌備康城商場THE LOHAS的開業事宜。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，OCEAN MARINI的銷售分大手客及散客時段，A組大手客時段，共售出13伙，當中有3組客買2伙，最大手買家斥資2200萬元購入2伙；B組散客出席率九成，開售首兩小時，已出貨逾百伙。

會德豐指出，項目昨日售出187伙，佔可供發售的90%，套現逾15.9億元，將考慮短期內加推單位應市，加推單位有機會溫和加價。另受惠於OCEAN MARINI開售帶動，9A期 MARINI及9B期 GRAND MARINI的銷售，兩盤昨日分別售出共11伙及13伙。

會德豐：加推單位有機會溫和加價

另一邊廂，近期新盤市場接連錄大額豪宅成交，由永泰（0369）及萬泰合作的沙田九肚麗坪路澐灃，昨日以招標形式沽出單位為A21洋房，實用面積2268方呎，採4房雙套房間隔，連逾250方呎花園及逾530方呎天台，成交價6123.6萬元，實呎2.7萬元。

銀湖．天峰2550萬售特色戶

而信置（0083）烏溪沙銀湖．天峰昨日再售出1伙特色戶，為2座61及62樓F室，實用1201方呎，連967呎平台及68呎天台，成交價2550萬元，實呎21232元。發展商指，項目過去9日內共售出5伙特色戶套現逾1.39億元。另日前加推最後3伙連泳池複式戶，則於本周二起招標。