避險資產無倖免 金價一周挫8.6％

美銀：資金流金市 歷來第二多

2月21日當周美股開始大跌，今年以來表現不錯的黃金亦一同下跌，3月初美股跌勢加深，黃金則回升曾創1700美元的7年高位，不過上周黃金同跟美股再同步下跌。在過去一周，在港、美上市的SPDR金ETF錄得淨資金流出1.34億美元。另類避險資產比特幣跌幅更大，上周五下跌5%，全周跌達40%。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，股市大跌連帶工業用的基本金屬下跌拖累金價，除黃金、白金外，鈀金上周更跌近三成創歷來最大跌幅。另外美元走強，亦令黃金相對下跌。不過黃金調整已經完成，美股後市繼續震盪，相信避險情緒會重新帶動金價上升。他預期黃金可升至早前1700美元水平，若然突破可見1725美元。研究機構CFRA黃金市場和股票分析師Matthew Miller則認為，股市震盪下，投資者需從其他市場籌集資金，不少人賣出資產以滿足追加保證金要求。

油價一周大跌23％

油價上周一大跌最多三成後，其餘時間表現平穩，特朗普宣布將大手購入原油作戰略儲備，紐約期油每桶上周五收報31.73美元，上升0.73%，全周計則跌23.13%。摩根大通報告指出，中小企石油生產商未來數月面臨信貸壓力，石油下跌或帶來金融市場風險，而雖然油價下跌有助減低企業生產成本，不過旅遊和娛樂的市場需求減少，帶動消費的力度會比較小。