美股勁彈1985點 恒指黑期回升 中概股大漲 港股ADR指數報24413點

美股承接亞歐股市升幅，道指高開逾1200點，但早段升幅已最多收窄至只有87點。緊急狀態宣布後刺激股市急升，標普500升9.29%報2711點，創2008年10月28日以來最大單日升幅，納指上升673點或9.35%，報7874點。不過總結全周，道指跌10.36%，標普跌8.79%，納指跌8.16%，均為2月28日當周急挫逾10%以後的最差表現。

全周計道指仍跌逾一成

聯儲局本月向債市提供5000億美元流動性，但債息回升推動標普金融行業指數升13.23%。特朗普宣布將購入石油作戰略儲備以穩定油價，能源行業指數升8.84%，另科技行業指數亦升11.96%。美股回勇推動外圍港股期貨做好，俗稱恒指黑期的HS50指數上升最多500點見24,380點，在昨天早上收報24,106點。ADR港股比例指數上升0.42%，報24,413點，比港股上周五高收381點。恒指夜期較早收市，昨回吐0.56%報23,742點，低水291點。

油價回升帶動油股ADR做好，中石油（0857）折合報2.64元，比港股上周五高收2.48%，中海油（0883）折合報8.07元，比港股高收1.72%。

分析：美認真看待 有助控制疫情

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，過去歐美對疫情缺乏危機意識，緊急狀態顯示美國已認真處理，中美政府亦計劃推出財政和貨幣政策幫助經濟，投資者初步消化疫症擴散消息，在政策憧憬下股市有望短線反彈。不過疫情對經濟影響未明朗，若公布的經濟數據偏弱，美股或會再試底。港股上周五單日回升至24000點以上，下一步視乎會否回吐跌穿23000點。

此外，《華爾街日報》引述熟悉事件的消息人士報道，美國司法部正調查中興通訊（0763）向外國官員行賄一事。有關調查涉及可能違反《美國外國貪污行為法案》(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)。報道指司法部發言人拒絕回應。中興通訊代表未能聯絡上。