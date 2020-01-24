THE LOHAS商場 下半年分階段開幕

整個商場總樓面約48萬方呎，提供約150個舖位，現時已租出超過一半樓面，餐飲、服務、娛樂等商戶已準備好會在第一期開張；而服飾、化妝品等非必需品商店，則會稍後才開幕。至於溜冰場方面，因裝修比較複雜，又要申請相關牌照，暫未知能否趕及與第一期同步開幕。

MARINI全期項目共用會所

另外，今期OCEAN MARNI將會與過去兩期MARINI及GRAND MARINI住戶共用274個車位及會所，屋苑會所名為CLUB MARINI，樓面約4.4 萬方呎，設施包括室內室外泳池、空中花園、宴會廳、童趣天地及特設VR體感裝置的健身室，供住客寓運動於遊戲。

項目亦設有24小時有蓋行人天橋連接附近大型商場，毗鄰即為長約2公里的將軍澳南海濱長廊及日出公園；將軍澳區內亦設有單車館公園、寵物公園及運動場等康體配套，住戶不乏休閒活動好去處。

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