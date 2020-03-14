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2020年3月14日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港股低位反彈1500點後 人行降準 恒指險守長期上升軌 夜期低水600點
1.06萬億流入貨幣基金 歷來單周最多
市場大幅波動 多國禁沽空
昨街貨牛證全數陣亡 一周1321隻「打靶」
人行定向降準 放水5500億
股災新股遇冷 蜆壳電業延上市 熱捧生科股諾誠遭百億抽飛
第4季內地客來港投保保費跌23％
CitySuper售股 華潤永輝超市傳有意競投
65%小股東反對 冠華國際供股失敗
海豐去年多賺11.3% 派末期息27仙
券商外資持股比例限制 下月起取消
新城悅服務多賺85％ 末期息增八成
道指開市彈逾1300點後升幅收窄 期貨曾升1100點停板 後縮至300點
波音永利等向銀行盡提借貸額度
軟銀傳斥資373億回購
OCEAN MARINI收3800票 超額17倍 會德豐梁志堅：用家主導 料股市波動不影響銷情
施永青：入票者憂抽不到籤多於股市下跌
安達臣道首置地下周五招標 最高估值逾百億
長發邨實呎8252元 膺新界未補價公屋王
浸會醫院2700萬購聯合道舖
陸振球：疫情令港人移民更考慮醫療
周末睇樓好去處
OCEAN MARINI主打2房 海景吸客
THE LOHAS商場 下半年分階段開幕
網上睇樓減人流防疫
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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港股低位反彈1500點後 人行降準 恒指險守長期上升軌 夜期低水600點
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