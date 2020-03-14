陸振球：疫情令港人移民更考慮醫療

近期股巿跌勢加劇，和上星期美國聯儲局發神經突然在議息前大幅減息半厘有一定關係，因為巿場參與者反覺得是否聯儲局有一些大家不知的「大鑊嘢」，所以要先打定底，從來知道的事實總會心裏有底，不知道的可以無限想像，不過也隨即見到一些代理的分析：嗱！股巿愈大鑊，經濟愈差，全球愈要減息，便愈有利樓巿……，這種說法，實在令人歎為觀止，情形猶如一些人總說天下愈亂，便愈應買Bitcoin來避險和傍身，因政府管不到Bitcoin資產的說法一樣。不過，周四美股道指大跌10%，Bitcoin卻一晚之間暴挫四成，未知是一些Bitcoin大戶要套現來買股票，或是一些Bitcoin散戶要套現來為股票補孖展倉？

股票勝物業之處：更易脫身

現在大家關心全球股巿應已進入熊巿，那經濟會否同樣陷入衰退？而衰退會否不利樓巿，固然有代理如上述所說經濟愈差息口便愈低而有利樓巿，是否相信大家可自行判斷。說到經濟衰退，早兩天看到彭博商業的一個報告，指根據其自創的經濟模型，未來12個月美國出現經濟衰退的機會率為52.8%，和分析員朋友談起這個預測，他回應說彭博真高手也，因有關機會率等同說未來一年美國出現經濟衰退的機會為一半半，如果真的出現衰退，便可說是測中了，如果沒衰退，也可說早話衰退出現的機會只有一半而已。

彭博的報告，令筆者想起半杯水的故事，一些人看見半杯水，或會說只餘下半杯水，另也會有一些人說，還好原來還有半杯水。所以，幾乎任何數據都可以有不同的演繹，正如上述一些代理分析全球受疫情侵襲，股巿大跌和經濟差，令到全球各國減息，對業主是好事。不過之前經濟火熱而要加息的時候，同一批代理又會說加息代表經濟強勁，還不快快買樓？

買樓做好壓測 有裁員減薪心理準備

那今回疫情對香港樓巿會造成什麼影響，筆者不敢胡亂揣測，但就想提醒大家，就算樓價不跌，也將會出現凍薪，甚至裁員潮，要買樓便一定自己做好壓力測試，如份工是裁員高危行業，便要加倍審慎。

有朋友說，今次疫情將世界改變了。美聯移民顧問就目前情况進行了一項「新型肺炎爆發後港人對移民看法調查」，了解港人最近的移民想法，以及疫情對其看法的影響。調查發現，在疫情爆發後，逾六成受訪者表示移民意欲有所增強（見圖1）；在選擇移居地點時，港人最先考慮的因素不再是樓價或對當地的適應程度，而是考慮當地的醫療體系（見圖2）。

其實，一個地方的醫療體系，不單止看其提供的醫療水平高低，也要看其價格，比方說，今回疫情爆發，原來美國一般老百姓要自費進行測試，要支付高達3000美元的費用，如保險不包，大部分國民都難以負擔，大家都知道，在美國的醫療費用是如何的高，一次大病如沒有醫保，可以傾家蕩產。

在美一次大病沒醫保 可傾家蕩產

正如中原老闆施永青所說，今次疫情在確診測試上，亦可看到一個國家的研發能力、生產能力、培訓專業人員能力，以及政府的行政應對能力。中國第一時間就解讀了病毒的基因序列，並把它公諸於世，令各國有知識自行生產測試劑，但無論是生產試劑，還是進行測試，都有經濟成本，而且還得有足夠的實驗室設備，與足夠負責測試的專業人員。

施永青指出，「現在先進國家的政府，大部分已債台高築，資源短缺，不想花太多的錢去做測試，所以千方百計迴避測試的需要。有些地方明明已出現本土感染，但仍不肯替沒有外遊紀錄的人作測試。有些地方要肺部也花了，才為病人做測試。意大利政府承認，有不少疑似因新冠肺炎而死的人，都未有機會做測試。由此可見，事情並非如香港某些人想像中那麼簡單，只要政府肯作一個決定，事情就可以解決。……現在美國一天只做5000宗測試，而韓國一天可以做1.5萬宗，中國則一天就可以做超過10萬宗。特朗普要美國再次強大起來，看來還需要加倍。

[陸振球 樓市解碼]