長發邨實呎8252元 膺新界未補價公屋王

收租客734萬購翠豐臺連天台戶

另有投資者趁機買「磚頭」保值。美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣翠豐臺3座頂層單位，實用441方呎，連368呎天台，獲收租客以733.8萬元承接，實呎16,639元。原業主2014年10月以548萬元購入單位，持貨逾5年，轉手帳面獲利185.8萬元或34%。

CCL跌至174點 三大指數1年低

至於反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL三大指數，包括CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位），則齊跌至52周、即一年新低，其中CCL最新報174.03點，按周跌0.53%，並連跌4周共2.69%。值得留意的是，上述數字主要反映上月下旬樓市表現，尚未反映近周全球股市波動對本港樓市的影響。

此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.34點，按周跌0.62%，連跌4周共2.34%，CCL（中小型單位）報174.33點，按周跌0.65%，連跌3周共2.53%，三大整體指數已齊跌3周，為19周、即近5個月首見，兼重返2019年3月時水平。不過，CCL（大型單位）則報172.45點，結束4周連跌後，今周升0.12%，但跌勢未止。

未反映近周全球股市波動

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，雖然近期二手買賣明顯增加，但肺炎疫情於全球擴散，拖累香港樓價持續下跌。他預期，CCL跌勢持續，目標下試170點水平。今周美股兩度觸發熔斷機制停市，對香港樓市影響將於下月上旬開始反映。